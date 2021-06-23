Додано: Чет 24 чер, 2021 15:08

Конкретная история из фб от Даны Яровой:Раз я начала рассказ о вакцинации « команды молодости нашей», а именно свекра, свекрови, мамы и папы, а так же выкладывала промежуточные результаты их антител, то считаю нужным завершить эту историю и сделать кое- какие выводы, несмотря на крики: « Вы что иммунолог? Да кто вам дал право рассуждать о ковиде? Да кто вам дал право писать об этом?».Итак. 20.03.2021 моя молодая команда 80+, с массой сопутствующих заболеваний, получила первую дозу ковишилда ( индийское лицензионное производство AstraZeneca). Перенесли неплохо. Единственный свекр, температурил три дня. Остальные легкая слабость, незначительная температура - все норм. Перед второй вакциной по рекомендации врачей, и если быть честной, то и по собственному любопытству, все они сдали анализы на антитела. К сожалению, о чем я писала, антитела были только у мамы. У отца и свекров антител не было.По прошествию почти 3-х месяцев, как и рекомендует производитель, родителей ждала вторая доза. Но тут происходит, внезапно, событие, которое внесло свои коррективы в план их вакцинации.Заболела мама. Ну как заболела, 2 дня болело горло, 3 раза кашлянула- все. Мы особо и не суетились. Ни температуры, ни кашля, ничего. Орви , да мало ли что. Но после неё заболел отец. Мы решили, что подцепил он от мамы, ну тоже все протекает спокойно, с температурой 37,2 максимум, ну такое, наблюдаем. Но буквально за 3 дня до плановой вакцинации второй дозой, он начинает кашлять так страшно, что я за пару часов поднимаю всех и отправляю его на обследование.По уровню медицинского обслуживания, исходя из того что мы полтора года уже живем с этим вирусом, я даже говорить ничего не хочу. Кстати, Виктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я України, я все ещё жду реакцию на жалобу на семейного врача, о чем, в случае вашей реакции или ее отсутствия, подробно напишу.Экспресс - тест показал отрицательный результат, но частный доктор, не семейный ( она просто отказалась его принимать) послушала отца и сказала: «а не пошли бы вы на КТ».Я, честно говоря, сопротивлялась, но она меня таки переубедила по ряду объективных показаний. И вот на КТ уже увидели во всей красе 25% поражения лёгких, « матовое стекло», воспаление лёгких, ну и всю другую дополнительную красоту.На следующий день, не дождавшись просмотра КТ Denys Surkov, я отправляю папу на клинические анализы. Ещё раз напишу, ибо с такими темпами вакцинации как у нас, нас ждёт ещё не одна волна ковида. Итак: коагулограма, д- димер, прокальцитонин, с - реактивный белок, общий анализ крови.Пока делали анализы отзвонился Денис и сказал следующее : « Ковид, да, а че ты паникуешь? Не знаешь что делать? Анализы сдали? Как самочувствие ? Сильно кашляет? Так он себе гипервентиляцию лёгких делает, бери у Леся Литвинова CPAP- кашлять перестанет, и анализы скинь».Анализы пришли с лёгкими отклонениями от нормы. Не критическими. И вот тут было самое тяжелое. Убедить родственников не жрать антибиотики. Нет, никакие другие таблетки не нужны. Нет, антикоагулянт тоже, он его и так получает в связи со своими сердечными проблемами. Анализы на сейчас нормальные. И да, при воспалении лёгких вирусного происхождения антибиотик не нужен.Ну и следующий этап был, заставить сидеть на CPAP. Хотя, когда папа почувствовал что ему становится легче и с кашлем в том числе, он беспрекословно начал на нем сидеть.Выводы. Вчера мы закончили вакцинацию « команды молодости нашей». Все родители ( кроме болеющего отца) получили по 2 дозы вакцины. Будут ли антитела после двух доз - не знаю. Коррелируется ли уровень антител и болезнь - на примере моих родителей- да. У мамы были антитела 214, у папы 10. Мама и не заметила, папа все же заболел. Но! Переносит достаточно легко. Сегодня 10 день болезни, и он уже чувствует себя практически нормально. Ещё раз- без единой дополнительной таблетки.Так о чем я. Нужно ли было их вакцинировать? Для себя однозначно ответила - да. Показатель ли антитела - в моем случае таки да, хотя не исключаю, что может в ближайшие 5 лет, таки найдут точный анализ определяющий иммунитет к ковиду.Что касается меня. Мне многие задавали вопрос. После 2-х ковидов, я была без антител. Совсем. После вакцинации, я с высоким уровнем антител. Как я перенесла вакцинацию? Очень тяжело. Тяжелее всех, с кем я вакцинировалась. Жалею ли я? Нет. Лучше 3 дня умирать с высокой температурой, чем месяц болеть ковидом, и до сих пор задыхаться, спустя 6 месяцев после последнего ковида. Сделала ли я бы ещё раз вакцину в случае необходимости? Однозначно да. И да, я общалась и с мамой и с папой, когда они болели и с сотрудниками на работе, которые тоже заболевали - я больше не заразилась.Никого ни на что не агитирую, рассказываю личный опыт.Не болейтеСсылка: