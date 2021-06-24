_hunter написав:[quote="5250034:Binimovich"]Мне ВОЗа было достаточно, чтобы вакцинироваться Короноваком. В чем посыл про упоминание МОЗ? У нас в стране колят вакцины, одобренные МОЗ, но не одобренные ВОЗ?
Посыл в том, что у нас не колят вакцины _не одобренные МОЗ_ -- даже если они одобрены ВОЗ.
Приведите примеры
В смысле "приведите примеры"??? -- известны случаи, когда было не так? Но примеры я таки приведу -- например вот:
Вчора, 31 травня 2021 року, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
...
Вже до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca.
Binimovich написав:.... Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...
Согласен. Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста. Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
ol_zy написав:И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.
В Албанию вообще ничего не надо. Маски не носят нигде. Коменд.час вроде читал есть официально, но по факту тусовки всю ночь и в городе, и на берегу. За весь период транзита Молдова-Румуния-Болгария-Сев.Македония-Албания за справку не спросил никто. Мед, страховку, в том числе ковидную, тоже не просят. Греки пускают по експрес-тесту, не позднее 48ч старости.
Вот интересно - ковид-пропагандисты выбирают ковид-диссидентские места для отдыха
Напоминает руссиано-пропаганду: все "типа за патриотизм" - а капиталы и семью на "загнивающий запад". Точно так же и ковид-пропагандисты - орут, что "мы все умрём", а сами едут туда, где ковид-диссидентство чуть ли не гос.политика
Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя. Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак?