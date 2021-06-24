_hunter написав:[quote="5250034:Binimovich"]Мне ВОЗа было достаточно, чтобы вакцинироваться Короноваком. В чем посыл про упоминание МОЗ? У нас в стране колят вакцины, одобренные МОЗ, но не одобренные ВОЗ?
Посыл в том, что у нас не колят вакцины _не одобренные МОЗ_ -- даже если они одобрены ВОЗ.
Приведите примеры
В смысле "приведите примеры"??? -- известны случаи, когда было не так? Но примеры я таки приведу -- например вот:
Вчора, 31 травня 2021 року, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
...
Вже до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca.
Binimovich написав:.... Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...
Согласен. Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста. Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
ol_zy написав:И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.
В Албанию вообще ничего не надо. Маски не носят нигде. Коменд.час вроде читал есть официально, но по факту тусовки всю ночь и в городе, и на берегу. За весь период транзита Молдова-Румуния-Болгария-Сев.Македония-Албания за справку не спросил никто. Мед, страховку, в том числе ковидную, тоже не просят. Греки пускают по експрес-тесту, не позднее 48ч старости.
Вот интересно - ковид-пропагандисты выбирают ковид-диссидентские места для отдыха
Напоминает руссиано-пропаганду: все "типа за патриотизм" - а капиталы и семью на "загнивающий запад". Точно так же и ковид-пропагандисты - орут, что "мы все умрём", а сами едут туда, где ковид-диссидентство чуть ли не гос.политика
Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя. Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак?
Hotab написав:Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.
Своего собственного мнения у вас по этому вопросу нет Жаль, что другие форумчане тоже не ответили Мое мнение - рост числа путешественников, а значит и кол-ва коммуникаций.
Для начала покажите, где Вы увидели "рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни".
А я пошел дальше. Мне даже не интересно,где наша барышня "с мнением" нашла рост. Потому что меня интересуют только смерти. И даже не ковидные, а избыточные. Пока есть официальный апрель с+49% избыточных смертей, и значит все плохо. Когда будет "хорошо", мне станет интересно.
Hotab написав:В Албанию вообще ничего не надо. Маски не носят нигде. Коменд.час вроде читал есть официально, но по факту тусовки всю ночь и в городе, и на берегу. За весь период транзита Молдова-Румуния-Болгария-Сев.Македония-Албания за справку не спросил никто. Мед, страховку, в том числе ковидную, тоже не просят. Греки пускают по експрес-тесту, не позднее 48ч старости.
Вот интересно - ковид-пропагандисты выбирают ковид-диссидентские места для отдыха
Напоминает руссиано-пропаганду: все "типа за патриотизм" - а капиталы и семью на "загнивающий запад". Точно так же и ковид-пропагандисты - орут, что "мы все умрём", а сами едут туда, где ковид-диссидентство чуть ли не гос.политика
Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя. Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак?
Я так понял пост этого уколотого сраной.юа удалили,и я его не увидел. Ну раз он все же есть как цитата.... Понимаешь ли, ватничек наш. У тебя на 1.44МВ памяти коры головного мозга не поместилось , что я никогда не говорил,кто умрет ,кто нет,и т.д. Более того, меня не сильно то и огорчает тот факт, что Ковид выкосил около 100 тыс украинцев (избыточные смерти). Отношение к смерти у меня довольно таки циничное. Впрочем, не скажу,что меня не радует смерть овер пол-ляма кацапья. Что касается отдыха, я: *мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как *осознанно не хотел ограничений с тестами и т.д.
В то же время , если я захочу (не исключено, что этим летом) Грецию, я дисциплинированно сделаю необходимые тесты.
И да, я не воспитываю как твой друг Яма кассиров АТБ. Надо - значит выполняем.