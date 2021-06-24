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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3327332833293330>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:
  Binimovich написав:
_hunter написав:[quote="5250034:Binimovich"]Мне ВОЗа было достаточно, чтобы вакцинироваться Короноваком.
В чем посыл про упоминание МОЗ? У нас в стране колят вакцины, одобренные МОЗ, но не одобренные ВОЗ?

Посыл в том, что у нас не колят вакцины _не одобренные МОЗ_ -- даже если они одобрены ВОЗ.

Приведите примеры

В смысле "приведите примеры"??? -- известны случаи, когда было не так?
Но примеры я таки приведу -- например вот:
Вчора, 31 травня 2021 року, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

...

Вже до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca.

https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrai ... blenu-v-es

т.е. сначала регистрация -- потом уколы...[/quote]И шо? Или как должно быть ? Сначала завозим не пойми, шо, при чем, не бесплатно, а за деньги налогоплательщиков, а потом регистрируем?
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Binimovich написав:....
Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...

Согласен.
Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста.
Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  ol_zy написав:И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.

В Албанию вообще ничего не надо. Маски не носят нигде. Коменд.час вроде читал есть официально, но по факту тусовки всю ночь и в городе, и на берегу. За весь период транзита Молдова-Румуния-Болгария-Сев.Македония-Албания за справку не спросил никто. Мед, страховку, в том числе ковидную, тоже не просят. Греки пускают по експрес-тесту, не позднее 48ч старости.

Вот интересно - ковид-пропагандисты выбирают ковид-диссидентские места для отдыха :)

Напоминает руссиано-пропаганду: все "типа за патриотизм" - а капиталы и семью на "загнивающий запад". Точно так же и ковид-пропагандисты - орут, что "мы все умрём", а сами едут туда, где ковид-диссидентство чуть ли не гос.политика
Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя.
Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак?
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:27

В НАН Украины составляют списки желающих вакцинироваться Пфайзером. Обязательное условие - наличие договора с семейным врачом.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:32

  Binimovich написав:Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя.
Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак?

Конечно рассматриваем.
Она относится к ковид-проповедникам, или к ковид-скептикам?
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:40

  Hotab написав:
  fler написав:с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни

Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.


Своего собственного мнения у вас по этому вопросу нет :roll:
Жаль, что другие форумчане тоже не ответили :roll:
Мое мнение - рост числа путешественников, а значит и кол-ва коммуникаций.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:33

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни

Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.


Своего собственного мнения у вас по этому вопросу нет :roll:
Жаль, что другие форумчане тоже не ответили :roll:
Мое мнение - рост числа путешественников, а значит и кол-ва коммуникаций.

Для начала покажите, где Вы увидели "рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:49

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Hotab написав:Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.


Своего собственного мнения у вас по этому вопросу нет :roll:
Жаль, что другие форумчане тоже не ответили :roll:
Мое мнение - рост числа путешественников, а значит и кол-ва коммуникаций.

Для начала покажите, где Вы увидели "рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни".

А я пошел дальше. Мне даже не интересно,где наша барышня "с мнением" нашла рост. Потому что меня интересуют только смерти. И даже не ковидные, а избыточные. Пока есть официальный апрель с+49% избыточных смертей, и значит все плохо. Когда будет "хорошо", мне станет интересно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:05

  Binimovich написав:
Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:В Албанию вообще ничего не надо. Маски не носят нигде. Коменд.час вроде читал есть официально, но по факту тусовки всю ночь и в городе, и на берегу. За весь период транзита Молдова-Румуния-Болгария-Сев.Македония-Албания за справку не спросил никто. Мед, страховку, в том числе ковидную, тоже не просят. Греки пускают по експрес-тесту, не позднее 48ч старости.

Вот интересно - ковид-пропагандисты выбирают ковид-диссидентские места для отдыха :)

Напоминает руссиано-пропаганду: все "типа за патриотизм" - а капиталы и семью на "загнивающий запад". Точно так же и ковид-пропагандисты - орут, что "мы все умрём", а сами едут туда, где ковид-диссидентство чуть ли не гос.политика
Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя.
Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак?

Я так понял пост этого уколотого сраной.юа удалили,и я его не увидел. Ну раз он все же есть как цитата....
Понимаешь ли, ватничек наш. У тебя на 1.44МВ памяти коры головного мозга не поместилось , что я никогда не говорил,кто умрет ,кто нет,и т.д. Более того, меня не сильно то и огорчает тот факт, что Ковид выкосил около 100 тыс украинцев (избыточные смерти). Отношение к смерти у меня довольно таки циничное.
Впрочем, не скажу,что меня не радует смерть овер пол-ляма кацапья.
Что касается отдыха, я:
*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как
*осознанно не хотел ограничений с тестами и т.д.

В то же время , если я захочу (не исключено, что этим летом) Грецию, я дисциплинированно сделаю необходимые тесты.

И да, я не воспитываю как твой друг Яма кассиров АТБ. Надо - значит выполняем.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя.
Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак?

Конечно рассматриваем.
Она относится к ковид-проповедникам, или к ковид-скептикам?
Давайте узнаем у Хотаба, чем он руководствовался в выборе страны для отдыха, а?

Вопрос закрыт в предыдущем сообщении.
Binimovich
 
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