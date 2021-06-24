Додано: Чет 24 чер, 2021 21:05

Binimovich написав: Вкладчик1234 написав: Hotab написав: В Албанию вообще ничего не надо. Маски не носят нигде. Коменд.час вроде читал есть официально, но по факту тусовки всю ночь и в городе, и на берегу. За весь период транзита Молдова-Румуния-Болгария-Сев.Македония-Албания за справку не спросил никто. Мед, страховку, в том числе ковидную, тоже не просят. Греки пускают по експрес-тесту, не позднее 48ч старости. В Албанию вообще ничего не надо. Маски не носят нигде. Коменд.час вроде читал есть официально, но по факту тусовки всю ночь и в городе, и на берегу. За весь период транзита Молдова-Румуния-Болгария-Сев.Македония-Албания за справку не спросил никто. Мед, страховку, в том числе ковидную, тоже не просят. Греки пускают по експрес-тесту, не позднее 48ч старости.

Вот интересно - ковид-пропагандисты выбирают ковид-диссидентские места для отдыха



Напоминает руссиано-пропаганду: все "типа за патриотизм" - а капиталы и семью на "загнивающий запад". Точно так же и ковид-пропагандисты - орут, что "мы все умрём", а сами едут туда, где ковид-диссидентство чуть ли не гос.политика Вот интересно - ковид-пропагандисты выбирают ковид-диссидентские места для отдыхаНапоминает руссиано-пропаганду: все "типа за патриотизм" - а капиталы и семью на "загнивающий запад". Точно так же и ковид-пропагандисты - орут, что "мы все умрём", а сами едут туда, где ковид-диссидентство чуть ли не гос.политика Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя.

Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак? Какой серьезный анализ и глубокомысленный вывод. Апплодирую стоя.Албанию, как курортную страну, уже не рассматриваем серьезно аж никак?

Я так понял пост этого уколотого сраной.юа удалили,и я его не увидел. Ну раз он все же есть как цитата....Понимаешь ли, ватничек наш. У тебя на 1.44МВ памяти коры головного мозга не поместилось , что я никогда не говорил,кто умрет ,кто нет,и т.д. Более того, меня не сильно то и огорчает тот факт, что Ковид выкосил около 100 тыс украинцев (избыточные смерти). Отношение к смерти у меня довольно таки циничное.Впрочем, не скажу,что меня не радует смерть овер пол-ляма кацапья.Что касается отдыха, я:*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как*осознанно не хотел ограничений с тестами и т.д.В то же время , если я захочу (не исключено, что этим летом) Грецию, я дисциплинированно сделаю необходимые тесты.И да, я не воспитываю как твой друг Яма кассиров АТБ. Надо - значит выполняем.