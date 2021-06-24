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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 21:19
Binimovich написав:
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
Якщо 50% від незахворювання
Значить кожен другий привитий вакциною - захворіє
От вам і відповідь вибухового росту захворювань у москві.
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budivelnik
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