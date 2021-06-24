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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3327332833293330
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
Якщо 50% від незахворювання
Значить кожен другий привитий вакциною - захворіє
От вам і відповідь вибухового росту захворювань у москві.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:08

  Binimovich написав:
ЛАД написав:
  Binimovich написав:....
Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...

Согласен.
Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста.
Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.

От госпитализации - все 100%. Это средняя тяжесть может быть с вакциной, да и то - очень редко. Скорее легкая. А еще скорее - очень легкая или иммунитет.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

18-22 червня 2021 року в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України провели секвенування чотирьох зразків РНК-коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров'я України, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відносяться до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, у яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=7939
montagvide
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Вопрос закрыт в предыдущем сообщении.

Да. И ватка наша обиженная уже даже прочитала. Потому что дрожащей рученкой кнопку "жалоба" нажала. :lol:
Hotab
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