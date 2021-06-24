Binimovich написав:.... Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...
Согласен. Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста. Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
От госпитализации - все 100%. Это средняя тяжесть может быть с вакциной, да и то - очень редко. Скорее легкая. А еще скорее - очень легкая или иммунитет.
18-22 червня 2021 року в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України провели секвенування чотирьох зразків РНК-коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров'я України, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
У двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відносяться до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, у яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=7939