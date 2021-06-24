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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3328332933303331>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
Якщо 50% від незахворювання
Значить кожен другий привитий вакциною - захворіє
От вам і відповідь вибухового росту захворювань у москві.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:08

  Binimovich написав:
ЛАД написав:
  Binimovich написав:....
Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...

Согласен.
Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста.
Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.

От госпитализации - все 100%. Это средняя тяжесть может быть с вакциной, да и то - очень редко. Скорее легкая. А еще скорее - очень легкая или иммунитет.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

18-22 червня 2021 року в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України провели секвенування чотирьох зразків РНК-коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров'я України, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відносяться до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, у яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=7939
montagvide
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Вопрос закрыт в предыдущем сообщении.

Да. И ватка наша обиженная уже даже прочитала. Потому что дрожащей рученкой кнопку "жалоба" нажала. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:47

Hotab, ты бы ватку занюхнул, а то кажись корону подхватил
Или закусывай чтоли, чтоб везде "агентов" не видеть :)

Ну и по классике: "гэрой", чому не на фронті? Чому не державною?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:59

  Binimovich написав:
ЛАД написав:
  Binimovich написав:....
Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...

Согласен.
Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста.
Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.

Хорошо, если так. Но я таких цифр не встречал.
Если можно, дайте ссылку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:02

  budivelnik написав:
  Binimovich написав:50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
Якщо 50% від незахворювання
Значить кожен другий привитий вакциною - захворіє
От вам і відповідь вибухового росту захворювань у москві.

Какая связь между "50% від незахворювання" после КоронаВак и подчёркнутым? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:03

  Slx написав:.....
От госпитализации - все 100%. Это средняя тяжесть может быть с вакциной, да и то - очень редко. Скорее легкая. А еще скорее - очень легкая или иммунитет.

Откуда такие данные?
Или это "из общих соображений"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:чому не на фронті?

А ты туда пришел,а там меня нет, или к чему вопрос? :D

  Вкладчик1234 написав:Чому не державною?


Чтоб до "сраны головного мозга" доходил смысл без искажений. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:33

  tumos написав:
  ЛАД написав:После "встречи на небесах" поднимать вопрос об ответственности точно не буду. :)

Я немного о другом говорил. Об ответственности дающего совет перед самим собой. Чтобы совесть потом не точила за негативный результат совета. )

Так вопрос может стоять только перед врачом, который прописывает конкретную процедуру лечения или конкретный рецепт. И я ему не завидую.
Взрослый человек должен понимать, что такие "советы" на форуме это, скорее, "личное мнение".
На форуме логичнее ожидать дополнительную информацию.
Понятно, что есть вероятность "встречи на небесах" после ковида, но и есть некоторая вероятность на такую встречу после прививки и есть вероятность низкого иммунитета после прививки не очень хорошей вакциной (и даже хорошей).
ЛАД
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