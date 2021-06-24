Binimovich написав:.... Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...
Согласен. Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста. Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
От госпитализации - все 100%. Это средняя тяжесть может быть с вакциной, да и то - очень редко. Скорее легкая. А еще скорее - очень легкая или иммунитет.
18-22 червня 2021 року в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України провели секвенування чотирьох зразків РНК-коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров'я України, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
У двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відносяться до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, у яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=7939
Binimovich написав:.... Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...
Согласен. Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста. Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
Хорошо, если так. Но я таких цифр не встречал. Если можно, дайте ссылку.
ЛАД написав:После "встречи на небесах" поднимать вопрос об ответственности точно не буду.
Я немного о другом говорил. Об ответственности дающего совет перед самим собой. Чтобы совесть потом не точила за негативный результат совета. )
Так вопрос может стоять только перед врачом, который прописывает конкретную процедуру лечения или конкретный рецепт. И я ему не завидую. Взрослый человек должен понимать, что такие "советы" на форуме это, скорее, "личное мнение". На форуме логичнее ожидать дополнительную информацию. Понятно, что есть вероятность "встречи на небесах" после ковида, но и есть некоторая вероятность на такую встречу после прививки и есть вероятность низкого иммунитета после прививки не очень хорошей вакциной (и даже хорошей).