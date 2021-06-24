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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3328332933303331 Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:46 tumos написав: ЛАД написав: Я там отвечал на вопрос:

Как этим двум больным удалось получить продвинутую диагностику. Я там отвечал на вопрос:

Понял. В любом случае интересен механизм получения продвинутой диагностики, особенно за счет государства. ) Понял. В любом случае интересен механизм получения продвинутой диагностики, особенно за счет государства. )

Думаю, что речь идёт не о получении продвинутой диагностики, а о проведении такой диагностики в некоторых достаточно редких случаях. Полагаю, есть какой-то документ, предписывающий такие случаи. Возможно, бывают случаи, зависящие от какого-то личного интереса врача (научного, а не финансового). Думаю, что речь идёт не опродвинутой диагностики, а отакой диагностики в некоторых достаточно редких случаях. Полагаю, есть какой-то документ, предписывающий такие случаи. Возможно, бывают случаи, зависящие от какого-то личного интереса врача (научного, а не финансового). ЛАД 2 Повідомлень: 18976 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4774 раз. Подякували: 4424 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 01:14 ЛАД написав: tumos написав: ЛАД написав: После "встречи на небесах" поднимать вопрос об ответственности точно не буду. После "встречи на небесах" поднимать вопрос об ответственности точно не буду.

Я немного о другом говорил. Об ответственности дающего совет перед самим собой. Чтобы совесть потом не точила за негативный результат совета. ) Я немного о другом говорил. Об ответственности дающего совет перед самим собой. Чтобы совесть потом не точила за негативный результат совета. )

Так вопрос может стоять только перед врачом, который прописывает конкретную процедуру лечения или конкретный рецепт. И я ему не завидую.

Взрослый человек должен понимать, что такие "советы" на форуме это, скорее, "личное мнение".

На форуме логичнее ожидать дополнительную информацию.

Понятно, что есть вероятность "встречи на небесах" после ковида, но и есть некоторая вероятность на такую встречу после прививки и есть вероятность низкого иммунитета после прививки не очень хорошей вакциной (и даже хорошей). Так вопрос может стоять только перед врачом, который прописывает конкретную процедуру лечения или конкретный рецепт. И я ему не завидую.Взрослый человек должен понимать, что такие "советы"это, скорее, "личное мнение".На форуме логичнее ожидать дополнительную информацию.Понятно, что есть вероятность "встречи на небесах" после ковида, но и есть некоторая вероятность на такую встречу после прививки и есть вероятность низкого иммунитета после прививки не очень хорошей вакциной (и даже хорошей).

Ну не знаю, можно ли расценивать Ваш конкретный вопрос "стоит ли делать прививку китайцем" как сбор дополнительной информации. Пожалуй ответ на него должен входить в компетенцию лечащего врача. Ну не знаю, можно ли расценивать Ваш конкретный вопрос "стоит ли делать прививку китайцем" как сбор дополнительной информации. Пожалуй ответ на него должен входить в компетенцию лечащего врача. tumos Повідомлень: 1736 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 01:24 ЛАД написав: Думаю, что речь идёт не о получении продвинутой диагностики, а о проведении такой диагностики в некоторых достаточно редких случаях. Полагаю, есть какой-то документ, предписывающий такие случаи. Возможно, бывают случаи, зависящие от какого-то личного интереса врача (научного, а не финансового). Думаю, что речь идёт не опродвинутой диагностики, а отакой диагностики в некоторых достаточно редких случаях. Полагаю, есть какой-то документ, предписывающий такие случаи. Возможно, бывают случаи, зависящие от какого-то личного интереса врача (научного, а не финансового).

Под разные штаммы короны применяется один и тот же протокол лечения ? Или, например, дельта, требует применения иных средств и способов для лечения ? Под разные штаммы короны применяется один и тот же протокол лечения ? Или, например, дельта, требует применения иных средств и способов для лечения ? tumos Повідомлень: 1736 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:39

https://www.rbc.ua/rus/news/eshche-pobe ... 47988.html



По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают..

В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели? Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширитьПо прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают..В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели? vladislavlvov

Повідомлень: 2425 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:11 Hotab написав:

*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как

*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как



Как там с жарой?

Те же +30 (+) / невыносимо/, что и у нас? Как там с жарой?Те же +30 (+) //, что и у нас? justit Повідомлень: 5249 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1613 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3328332933303331 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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