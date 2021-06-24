Как этим двум больным удалось получить продвинутую диагностику.
Понял. В любом случае интересен механизм получения продвинутой диагностики, особенно за счет государства. )
Думаю, что речь идёт не о получении продвинутой диагностики, а о проведении такой диагностики в некоторых достаточно редких случаях. Полагаю, есть какой-то документ, предписывающий такие случаи. Возможно, бывают случаи, зависящие от какого-то личного интереса врача (научного, а не финансового).
ЛАД написав:После "встречи на небесах" поднимать вопрос об ответственности точно не буду.
Я немного о другом говорил. Об ответственности дающего совет перед самим собой. Чтобы совесть потом не точила за негативный результат совета. )
Так вопрос может стоять только перед врачом, который прописывает конкретную процедуру лечения или конкретный рецепт. И я ему не завидую. Взрослый человек должен понимать, что такие "советы" на форуме это, скорее, "личное мнение". На форуме логичнее ожидать дополнительную информацию. Понятно, что есть вероятность "встречи на небесах" после ковида, но и есть некоторая вероятность на такую встречу после прививки и есть вероятность низкого иммунитета после прививки не очень хорошей вакциной (и даже хорошей).
Ну не знаю, можно ли расценивать Ваш конкретный вопрос "стоит ли делать прививку китайцем" как сбор дополнительной информации. Пожалуй ответ на него должен входить в компетенцию лечащего врача.
ЛАД написав:Думаю, что речь идёт не о получении продвинутой диагностики, а о проведении такой диагностики в некоторых достаточно редких случаях. Полагаю, есть какой-то документ, предписывающий такие случаи. Возможно, бывают случаи, зависящие от какого-то личного интереса врача (научного, а не финансового).
Под разные штаммы короны применяется один и тот же протокол лечения ? Или, например, дельта, требует применения иных средств и способов для лечения ?
По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают.. В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?