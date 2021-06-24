Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:11
Hotab написав:
*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как
Как там с жарой?
Те же +30 (+) /
невыносимо
/, что и у нас?
justit
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:43
vladislavlvov написав:
Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширить
https://www.rbc.ua/rus/news/eshche-pobe ... 47988.html
По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают..
В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?
Я на Вашем месте подождала бы одну неделю.
fler
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:01
Binimovich написав: И шо? Или как должно быть ?
Сначала завозим не пойми, шо, при чем, не бесплатно, а за деньги налогоплательщиков, а потом регистрируем?
Блин, научитесь цитаты обрезать. Или просто не цитируйте. Я уже устал сообщения к нормальному виду приводить.
Так а какие примеры вы, в таком случае, ожидали увидеть?
_hunter
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