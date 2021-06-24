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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3328332933303331
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:11

  Hotab написав:
*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как


Как там с жарой?
Те же +30 (+) / невыносимо/, что и у нас?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:43

  vladislavlvov написав:Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширить
https://www.rbc.ua/rus/news/eshche-pobe ... 47988.html

По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают..
В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?


Я на Вашем месте подождала бы одну неделю.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:01

  Binimovich написав:И шо? Или как должно быть ? Сначала завозим не пойми, шо, при чем, не бесплатно, а за деньги налогоплательщиков, а потом регистрируем?

Блин, научитесь цитаты обрезать. Или просто не цитируйте. Я уже устал сообщения к нормальному виду приводить.
Так а какие примеры вы, в таком случае, ожидали увидеть? :roll:
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