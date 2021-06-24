По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают.. В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.