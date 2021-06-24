RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3329333033313332>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:11

  Hotab написав:
*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как


Как там с жарой?
Те же +30 (+) / невыносимо/, что и у нас?
justit
 
Повідомлень: 5249
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:43

  vladislavlvov написав:Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширить
https://www.rbc.ua/rus/news/eshche-pobe ... 47988.html

По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают..
В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?


Я на Вашем месте подождала бы одну неделю.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 07.08.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:01

  Binimovich написав:И шо? Или как должно быть ? Сначала завозим не пойми, шо, при чем, не бесплатно, а за деньги налогоплательщиков, а потом регистрируем?

Блин, научитесь цитаты обрезать. Или просто не цитируйте. Я уже устал сообщения к нормальному виду приводить.
Так а какие примеры вы, в таком случае, ожидали увидеть? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 4469
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:42

Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом

Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14795
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8038 раз.
Подякували: 3897 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:37

  fler написав:
  vladislavlvov написав:Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширить
https://www.rbc.ua/rus/news/eshche-pobe ... 47988.html

По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают..
В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?


Я на Вашем месте подождала бы одну неделю.

Непредсказуемость — вот главный козырь женщин, которым они с лёгкостью бьют любую карту мужской логики! )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2826
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:26

  tumos написав:.......
Ну не знаю, можно ли расценивать Ваш конкретный вопрос "стоит ли делать прививку китайцем" как сбор дополнительной информации. Пожалуй ответ на него должен входить в компетенцию лечащего врача.

Не стоит слишком придираться к точности формулировок на форуме. :)
Имел я ввиду именно дополнительную информацию, поскольку смущают сведения о низкой эффективности. + неясно, как у КоронаВака с новыми штаммами.
Понятно, что я не просил о конкретном решении лично для меня. Для этого, как минимум, надо знать состояние моего здоровья, а я такие сведения здесь не выкладывал. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 чер, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18978
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4775 раз.
Подякували: 4425 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:30

  tumos написав:
  ЛАД написав:Думаю, что речь идёт не о получении продвинутой диагностики, а о проведении такой диагностики в некоторых достаточно редких случаях. Полагаю, есть какой-то документ, предписывающий такие случаи. Возможно, бывают случаи, зависящие от какого-то личного интереса врача (научного, а не финансового).

Под разные штаммы короны применяется один и тот же протокол лечения ? Или, например, дельта, требует применения иных средств и способов для лечения ?

Может, и требует. Но практически уверен в том, что на сегодня протокол лечения одинаков для всех штаммов.
Стоит только заметить, что разговор у нас был не о протоколе лечения, а о "продвинутой диагностике". В частности, об определении конкретного штамма вируса у конкретного человека.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18978
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4775 раз.
Подякували: 4425 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:06

  ЛАД написав:Может, и требует. Но практически уверен в том, что на сегодня протокол лечения одинаков для всех штаммов.
Стоит только заметить, что разговор у нас был не о протоколе лечения, а о "продвинутой диагностике". В частности, об определении конкретного штамма вируса у конкретного человека.

Если под конкретный штамм требуется своя специфика лечения, то усматриваю непосредственную связь к необходимости точности диагностирования.
tumos
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:19

  stm написав:
  fler написав:
  vladislavlvov написав:По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают..
В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?


Я на Вашем месте подождала бы одну неделю.

Непредсказуемость — вот главный козырь женщин, которым они с лёгкостью бьют любую карту мужской логики! )))


Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемость :D
Однако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции - если за неделю симптомы не проявились, то человек не заболел. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 07.08.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:10

  Вкладчик1234 написав:
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом

Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.

а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7592
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 2025 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3329333033313332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7542 1824688
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.