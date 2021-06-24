По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают.. В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают.. В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?
Я на Вашем месте подождала бы одну неделю.
Непредсказуемость — вот главный козырь женщин, которым они с лёгкостью бьют любую карту мужской логики! )))
tumos написав:....... Ну не знаю, можно ли расценивать Ваш конкретный вопрос "стоит ли делать прививку китайцем" как сбор дополнительной информации. Пожалуй ответ на него должен входить в компетенцию лечащего врача.
Не стоит слишком придираться к точности формулировок на форуме. Имел я ввиду именно дополнительную информацию, поскольку смущают сведения о низкой эффективности. + неясно, как у КоронаВака с новыми штаммами. Понятно, что я не просил о конкретном решении лично для меня. Для этого, как минимум, надо знать состояние моего здоровья, а я такие сведения здесь не выкладывал.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 чер, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Думаю, что речь идёт не о получении продвинутой диагностики, а о проведении такой диагностики в некоторых достаточно редких случаях. Полагаю, есть какой-то документ, предписывающий такие случаи. Возможно, бывают случаи, зависящие от какого-то личного интереса врача (научного, а не финансового).
Под разные штаммы короны применяется один и тот же протокол лечения ? Или, например, дельта, требует применения иных средств и способов для лечения ?
Может, и требует. Но практически уверен в том, что на сегодня протокол лечения одинаков для всех штаммов. Стоит только заметить, что разговор у нас был не о протоколе лечения, а о "продвинутой диагностике". В частности, об определении конкретного штамма вируса у конкретного человека.
ЛАД написав:Может, и требует. Но практически уверен в том, что на сегодня протокол лечения одинаков для всех штаммов. Стоит только заметить, что разговор у нас был не о протоколе лечения, а о "продвинутой диагностике". В частности, об определении конкретного штамма вируса у конкретного человека.
Если под конкретный штамм требуется своя специфика лечения, то усматриваю непосредственную связь к необходимости точности диагностирования.
vladislavlvov написав:По прилету вчера даже температуру не проверили. В Турции все без масок с гостиницах ходят.. Приезжают и ровно сутки носят потом снимают.. В понедельник вторую вакцину делать китайцем. Стоит или подождать 2 недели?
Я на Вашем месте подождала бы одну неделю.
Непредсказуемость — вот главный козырь женщин, которым они с лёгкостью бьют любую карту мужской логики! )))
Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемость Однако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции - если за неделю симптомы не проявились, то человек не заболел. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать.
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали