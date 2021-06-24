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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:13
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
Похоже они пока толком не знают, защищает ли вакцина от этого штамма.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:35
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
В них 60% вакцинованих потрібно 80% по їх оцінках
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