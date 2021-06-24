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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:13
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
Похоже они пока толком не знают, защищает ли вакцина от этого штамма.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:35
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
В них 60% вакцинованих потрібно 80% по їх оцінках
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:40
Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.
Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:48
fler написав:
Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.
Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает
Это еще нужно доказать. Доказательства собирает сам инфицированный
Но в 99.9% случаев будет в ответ обвинение в "несоблюдении правил техники безопасности на рабочем месте"
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:54
Появляются первые подробности по действию украинского ковид-сертификата.
Уже известно, что для полностью вакцинировавшихся, а также для выздоровевших он будет действовать всего 180 дней.
А после этого - нужно делать новую вакцинацию.
Сертификаты должны быть запущены уже с 1 июля. При этом пока открыт вопрос будут ли украинские документы принимать с этого числа в ЕС.
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