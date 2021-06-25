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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:13
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
Похоже они пока толком не знают, защищает ли вакцина от этого штамма.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:35
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
В них 60% вакцинованих потрібно 80% по їх оцінках
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:40
Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.
Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:48
fler написав:
Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.
Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает
Это еще нужно доказать. Доказательства собирает сам инфицированный
Но в 99.9% случаев будет в ответ обвинение в "несоблюдении правил техники безопасности на рабочем месте"
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:54
Появляются первые подробности по действию украинского ковид-сертификата.
Уже известно, что для полностью вакцинировавшихся, а также для выздоровевших он будет действовать всего 180 дней.
А после этого - нужно делать новую вакцинацию.
Сертификаты должны быть запущены уже с 1 июля. При этом пока открыт вопрос будут ли украинские документы принимать с этого числа в ЕС.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:13
В России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс», пишет «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. По ее словам, случай пока что единственный и, скорее всего, завозной
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:46
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.
а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
Если не ошибаюсь, рост заболеваемости в Израиле связан с ростом детской
заболеваемости. А детей начали вакцинировать сравнительно недавно и поэтому вакцинированных детей пока что немного.
Во-вторых, рост пока не очень высокий, но правильно делают, что не ждут пиков, а действуют сразу.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:52
fler написав:
Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемость
Однако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции - если за неделю симптомы не проявились, то человек не заболел. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать.
С моей логикой всё лады. То, что заболеть можно и в Украине, и до возвращения Вы не учитываете от слова совсем. Одна неделя лишь по прилёту не имеет смысла, т.к. первые симптомы уже 3-5 дней от момента подхвата, а сам момент чёрт его знает когда может наступить
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:54
tumos написав: ЛАД написав:
Может, и требует. Но практически уверен в том, что на сегодня протокол лечения одинаков для всех штаммов.
Стоит только заметить, что разговор у нас был не о протоколе лечения, а о "продвинутой диагностике". В частности, об определении конкретного штамма вируса у конкретного человека.
Если под конкретный штамм требуется своя специфика лечения, то усматриваю непосредственную связь к необходимости точности диагностирования.
У Вас в сообщении главное слово если
.
Может, и нужна "своя специфика", но новые штаммы появляются так часто, что практически уверен, что новые протоколы разрабатывать не успевают и лечат всех одинаково. Точное диагностирование используют пока для других целей. В частности, по-видимому, для проверки действенности вакцин.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:00
Вкладчик1234 написав:
В России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс», пишет «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. По ее словам, случай пока что единственный и, скорее всего, завозной
В Бразилии обнаружили новый опасный вариант «лямбда»-штамма SARS-CoV-2 — в геноме присутствует набор из восьми мутаций, предположительно ещё больше повышающих заразность
Все говорили, вирус со временем должен ослабевать, вырождаться, а тут вот оно как, все новые и новые более агрессивные штаммы. Так и до антителозависимого усиления инфекции недалеко.
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