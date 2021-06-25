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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3330333133323333> Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:13 vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом



Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.

а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали

Похоже они пока толком не знают, защищает ли вакцина от этого штамма. Похоже они пока толком не знают, защищает ли вакцина от этого штамма. Schmit

Повідомлень: 2223 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:35 vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом



Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.

а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали

В них 60% вакцинованих потрібно 80% по їх оцінках В них 60% вакцинованих потрібно 80% по їх оцінках Ukrainian

Повідомлень: 9912 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:40 Держим карман шире...



Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает fler

Повідомлень: 1743 З нами з: 07.08.09 Подякував: 493 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:48 fler написав: Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.



Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает

Это еще нужно доказать. Доказательства собирает сам инфицированный

Но в 99.9% случаев будет в ответ обвинение в "несоблюдении правил техники безопасности на рабочем месте" Это еще нужно доказать. Доказательства собирает сам инфицированныйНо в 99.9% случаев будет в ответ обвинение в "несоблюдении правил техники безопасности на рабочем месте" antey1969 1

Повідомлень: 10686 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1372 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:54 Появляются первые подробности по действию украинского ковид-сертификата.



Уже известно, что для полностью вакцинировавшихся, а также для выздоровевших он будет действовать всего 180 дней.



А после этого - нужно делать новую вакцинацию.



Сертификаты должны быть запущены уже с 1 июля. При этом пока открыт вопрос будут ли украинские документы принимать с этого числа в ЕС. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14801 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8038 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:13 В России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс», пишет «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. По ее словам, случай пока что единственный и, скорее всего, завозной



В Бразилии обнаружили новый опасный вариант «лямбда»-штамма SARS-CoV-2 — в геноме присутствует набор из восьми мутаций, предположительно ещё больше повышающих заразность Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14801 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8038 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:46 vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом



Напомним, 15 июня власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах. На сегодняшний день около 60% израильтян прошли полную вакцинацию, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90%.

а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали

Если не ошибаюсь, рост заболеваемости в Израиле связан с ростом детской заболеваемости. А детей начали вакцинировать сравнительно недавно и поэтому вакцинированных детей пока что немного.

Во-вторых, рост пока не очень высокий, но правильно делают, что не ждут пиков, а действуют сразу. Если не ошибаюсь, рост заболеваемости в Израиле связан с ростомзаболеваемости. А детей начали вакцинировать сравнительно недавно и поэтому вакцинированных детей пока что немного.Во-вторых, рост пока не очень высокий, но правильно делают, что не ждут пиков, а действуют сразу. ЛАД 2 Повідомлень: 18980 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4775 раз. Подякували: 4425 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:52 fler написав:

Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемость

Однако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции - если за неделю симптомы не проявились, то человек не заболел. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать. Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемостьОднако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции - если за неделю симптомы не проявились, то человек не заболел. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать.

С моей логикой всё лады. То, что заболеть можно и в Украине, и до возвращения Вы не учитываете от слова совсем. Одна неделя лишь по прилёту не имеет смысла, т.к. первые симптомы уже 3-5 дней от момента подхвата, а сам момент чёрт его знает когда может наступить С моей логикой всё лады. То, что заболеть можно и в Украине, и до возвращения Вы не учитываете от слова совсем. Одна неделя лишь по прилёту не имеет смысла, т.к. первые симптомы уже 3-5 дней от момента подхвата, а сам момент чёрт его знает когда может наступить stm

Повідомлень: 2827 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:54 tumos написав: ЛАД написав: Может, и требует. Но практически уверен в том, что на сегодня протокол лечения одинаков для всех штаммов.

Стоит только заметить, что разговор у нас был не о протоколе лечения, а о "продвинутой диагностике". В частности, об определении конкретного штамма вируса у конкретного человека. Может, и требует. Но практически уверен в том, что на сегодня протокол лечения одинаков для всех штаммов.Стоит только заметить, что разговор у нас был не о протоколе лечения, а о "продвинутой диагностике". В частности, об определении конкретного штамма вируса у конкретного человека.

Если под конкретный штамм требуется своя специфика лечения, то усматриваю непосредственную связь к необходимости точности диагностирования. Если под конкретный штамм требуется своя специфика лечения, то усматриваю непосредственную связь к необходимости точности диагностирования.

У Вас в сообщении главное слово если.

Может, и нужна "своя специфика", но новые штаммы появляются так часто, что практически уверен, что новые протоколы разрабатывать не успевают и лечат всех одинаково. Точное диагностирование используют пока для других целей. В частности, по-видимому, для проверки действенности вакцин. У Вас в сообщении главное словоМожет, и нужна "своя специфика", но новые штаммы появляются так часто, что практически уверен, что новые протоколы разрабатывать не успевают и лечат всех одинаково. Точное диагностирование используют пока для других целей. В частности, по-видимому, для проверки действенности вакцин. ЛАД 2 Повідомлень: 18980 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4775 раз. Подякували: 4425 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:00 Вкладчик1234 написав: В России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс», пишет «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. По ее словам, случай пока что единственный и, скорее всего, завозной



В Бразилии обнаружили новый опасный вариант «лямбда»-штамма SARS-CoV-2 — в геноме присутствует набор из восьми мутаций, предположительно ещё больше повышающих заразность

Все говорили, вирус со временем должен ослабевать, вырождаться, а тут вот оно как, все новые и новые более агрессивные штаммы. Так и до антителозависимого усиления инфекции недалеко. Все говорили, вирус со временем должен ослабевать, вырождаться, а тут вот оно как, все новые и новые более агрессивные штаммы. Так и до антителозависимого усиления инфекции недалеко. Schmit

Повідомлень: 2223 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3330333133323333> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7542 1824834

ЛОБ П'ят 25 чер, 2021 10:32