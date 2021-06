Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:34

Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...

Согласен.

Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста.

Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности. Согласен.Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста.Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности. 50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин. 50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.

Хорошо, если так. Но я таких цифр не встречал.Если можно, дайте ссылку.[/quote]How efficacious is the vaccine?A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.Коллега выше уточнил, 100% эффективность от тяжелых случаев и госпитализации