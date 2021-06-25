Schmit написав:.... Все говорили, вирус со временем должен ослабевать, вырождаться, а тут вот оно как, все новые и новые более агрессивные штаммы. Так и до антителозависимого усиления инфекции недалеко.
ЛАД написав:[quote="5249980:Binimovich"] .... Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...
Согласен. Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста. Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
Хорошо, если так. Но я таких цифр не встречал. Если можно, дайте ссылку.[/quote]How efficacious is the vaccine?
A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.
ЛАД написав:У Вас в сообщении главное слово если. Может, и нужна "своя специфика", но новые штаммы появляются так часто, что практически уверен, что новые протоколы разрабатывать не успевают и лечат всех одинаково. Точное диагностирование используют пока для других целей. В частности, по-видимому, для проверки действенности вакцин.
Schmit написав:.... Все говорили, вирус со временем должен ослабевать, вырождаться, а тут вот оно как, все новые и новые более агрессивные штаммы. Так и до антителозависимого усиления инфекции недалеко.
ЛАД написав:У Вас в сообщении главное слово если. Может, и нужна "своя специфика", но новые штаммы появляются так часто, что практически уверен, что новые протоколы разрабатывать не успевают и лечат всех одинаково. Точное диагностирование используют пока для других целей. В частности, по-видимому, для проверки действенности вакцин.
Критически важно снизить вероятность пересечения больных с разными видами штаммов в лечебных заведениях.
Думаю, использование секвенирования в обозримое время будет в таких и аналогичных целях, для оценки опасности ситуации и необходимых мер, но вряд ли для выбора "адекватного сценария лечения с учётом «тяжести» штамма, общего состояния здоровья пациента и тяжести протекания заболевания". Возможно, не прав.
Binimovich написав:50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
Якщо 50% від незахворювання Значить кожен другий привитий вакциною - захворіє От вам і відповідь вибухового росту захворювань у москві.
Какая связь между "50% від незахворювання" после КоронаВак и подчёркнутым?
По порядку 1 Якщо написано що тільки 50% захищає вакцинування, значить 50% тих кого не захищає - заражає. 2 В педерації коляться в основному своєю вакциною,яка виходячи з п1 - заражає кожного другого 3 Тепер складіть докупи Кількість природних заражень+кількість заражень при вакцинуванні=ріст захворювань в москві.