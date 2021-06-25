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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3331333233333334>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:13

  Вкладчик1234 написав:Я смотрю знания маркетологов названий стран закончились, и маркировка версий пошла буквами: альфа-бета-...-дельта? :)

Есть такая версия. ВОЗ исходя из политкорректности решила именовать греческими буквами алфавита. Ждем лямбду из Бразилии. Поскольку лямбда, то Бразилия не дискриминируется. )
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 25 чер, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:19

  Schmit написав:....
Все говорили, вирус со временем должен ослабевать, вырождаться, а тут вот оно как, все новые и новые более агрессивные штаммы. Так и до антителозависимого усиления инфекции недалеко.

Кто "все"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Binimovich написав:
ЛАД написав:[quote="5249980:Binimovich"]
....
Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...

Согласен.
Но как раз для "собственного спокойствия" и смущает. В последующих постах писал - смущает эффективность 50% и возможно ещё более низкая для моего возраста.
Одобрение ВОЗ не сильно успокаивает. Им достаточно и 50%-ой эффективности.
50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.

Хорошо, если так. Но я таких цифр не встречал.
Если можно, дайте ссылку.[/quote]How efficacious is the vaccine?

A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.

https://www.who.int/news-room/feature-s ... ed-to-know

Коллега выше уточнил, 100% эффективность от тяжелых случаев и госпитализации
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:36

  ЛАД написав:У Вас в сообщении главное слово если. :)
Может, и нужна "своя специфика", но новые штаммы появляются так часто, что практически уверен, что новые протоколы разрабатывать не успевают и лечат всех одинаково. Точное диагностирование используют пока для других целей. В частности, по-видимому, для проверки действенности вакцин.

Все-таки работа по доступности к точной диагностике ведется. Как у нас найти инфу не удалось, но по РФ встретилась ссылка.
https://www.vedomosti.ru/press_releases ... sars-cov-2
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:40

  ЛАД написав:
  Schmit написав:....
Все говорили, вирус со временем должен ослабевать, вырождаться, а тут вот оно как, все новые и новые более агрессивные штаммы. Так и до антителозависимого усиления инфекции недалеко.

Кто "все"?

Ну не все, оговорился, разные дохтуры-блохеры.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:27

Schmit уберите, хотя нет, я просто сам заблокирую это уродство на вашей аватарке ( блюющий смайлик)
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:34

  yama написав:Schmit уберите, хотя нет, я просто сам заблокирую это уродство на вашей аватарке ( блюющий смайлик)

Убрал. Понимаю, что многим тошно на него смотреть.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:59

  tumos написав:
  ЛАД написав:У Вас в сообщении главное слово если. :)
Может, и нужна "своя специфика", но новые штаммы появляются так часто, что практически уверен, что новые протоколы разрабатывать не успевают и лечат всех одинаково. Точное диагностирование используют пока для других целей. В частности, по-видимому, для проверки действенности вакцин.

Все-таки работа по доступности к точной диагностике ведется. Как у нас найти инфу не удалось, но по РФ встретилась ссылка.
https://www.vedomosti.ru/press_releases ... sars-cov-2

По Вашей ссылке:
Критически важно снизить вероятность пересечения больных с разными видами штаммов в лечебных заведениях.

Думаю, использование секвенирования в обозримое время будет в таких и аналогичных целях, для оценки опасности ситуации и необходимых мер, но вряд ли для выбора "адекватного сценария лечения с учётом «тяжести» штамма, общего состояния здоровья пациента и тяжести протекания заболевания".
Возможно, не прав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:41

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Binimovich написав:50 % эффективность от незаболевания. А от госпитализации она больше, процентов 90, как и у других вакцин.
Якщо 50% від незахворювання
Значить кожен другий привитий вакциною - захворіє
От вам і відповідь вибухового росту захворювань у москві.

Какая связь между "50% від незахворювання" после КоронаВак и подчёркнутым? :shock:
По порядку
1 Якщо написано що тільки 50% захищає вакцинування, значить 50% тих кого не захищає - заражає.
2 В педерації коляться в основному своєю вакциною,яка виходячи з п1 - заражає кожного другого
3 Тепер складіть докупи
Кількість природних заражень+кількість заражень при вакцинуванні=ріст захворювань в москві.

Що не ясно?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:44

  ЛАД написав:
  Slx написав:.....
От госпитализации - все 100%. Это средняя тяжесть может быть с вакциной, да и то - очень редко. Скорее легкая. А еще скорее - очень легкая или иммунитет.

Откуда такие данные?
Или это "из общих соображений"?

Ну да. Из общих соображений по опубликованной со всех щелей информации.
По памяти с истории ютуба https://www.youtube.com/watch?v=K3odScka55A или загугленный сайт https://edition.cnn.com/2021/03/22/heal ... index.html
Гугл "vaccines + 100% + severe" или около того.
Slx
 
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П'ят 25 чер, 2021 10:32
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