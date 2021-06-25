fler написав: Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемость Однако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции - если за неделю симптомы не проявились, то человек не заболел. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать.
С моей логикой всё лады. То, что заболеть можно и в Украине, и до возвращения Вы не учитываете от слова совсем. Одна неделя лишь по прилёту не имеет смысла, т.к. первые симптомы уже 3-5 дней от момента подхвата, а сам момент чёрт его знает когда может наступить
Рука-лицо. По данному вопросу логика у вас отсутствует напрочь. Даже комментировать не комильфо, умные люди и так все поняли, а не умным это не поможет. По-вашему 3-5 дней не входят в предложенную мной неделю ожидания? Кто ж пойдет колоть вакцину, если у него появились симптомы? И кто будет колоть вакцину человеку с симптомами? Шансы заболеть в Украине по прилету учтены в первой неделе ожидания: 1) человека считаю адекватным, который по прилету не перестал мыть руки и соблюдать прочие меры предосторожности; 2) эпидситуация в Украине за время его отсутствия не настолько ухудшилась, чтоб его шансы заболеть резко или вообще возросли; 3) акклиматизация (как шанс подхватить простуду) по прилету ему если грозит, то в первые дни и за неделю, если возникнет, то точно проявится; 4) если он все-таки подхватил в самолете (как я, например) или в аэропорту в толпе по прибытию, то тоже за неделю это проявится (у меня за три дня проявилось). Шансы заболеть до возвращения учтены тоже в первой неделе ожидания, если симптомы не появились – значит не заболел. П.С. Что ж вы не дали свой логично обоснованный совет, а вместо этого бросились обгаживать чужое мнение?
Востаннє редагувалось fler в П'ят 25 чер, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Эффективность вакцинации в Штатах по данным Associated Press:
An Associated Press analysis of available government data from May shows that “breakthrough” infections in fully vaccinated people accounted for fewer than 1,200 of more than 853,000 COVID-19 hospitalizations. That’s about 0.1%. And only about 150 of the more than 18,000 COVID-19 deaths in May were in fully vaccinated people. That translates to about 0.8%, or five deaths per day on average.
zzzzzz Израиль. 227 случая. С сожалением сообщаю, что Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе.
Some 55 per cent of Israel's 9.3 million population have received both doses of the Pfizer-BioNTech vaccine. Eligibility was extended to 12- to 15-year-olds last month, but take-up in that age group has been low.
In April, Israel's pandemic response coordinator, Nachman Ash, said Israel could achieve "herd immunity" when 75 per cent of its population were either vaccinated or naturally immune after having contracted COVID-19.
But on Thursday, allowing for the higher contagiousness of the Delta variant, he put that figure at "at least 80 per cent."
Currently around 65 per cent of Israel's population have been vaccinated or have recovered from COVID-19, the health ministry says.
Не достатня кількість повністю вакцинованих тому так. Є 55% а потрібно 80%
vitaliian написав:а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали
Если не ошибаюсь, рост заболеваемости в Израиле связан с ростом детской заболеваемости. А детей начали вакцинировать сравнительно недавно и поэтому вакцинированных детей пока что немного. Во-вторых, рост пока не очень высокий, но правильно делают, что не ждут пиков, а действуют сразу.
Как интересно Раньше дети, наверное, не болели или болели, но их заболеваемость не росла А после вакцинации взрослых - вдруг поперла. Страшно подумать, что же будет после вакцинации детей... Резко начнут болеть собаки и кошки?