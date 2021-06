Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3331333233333334 Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:51 stm написав: fler написав:

Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемость

Однако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции - если за неделю симптомы не проявились, то человек не заболел. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать. Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемостьОднако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции -. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать.

С моей логикой всё лады. То, что заболеть можно и в Украине, и до возвращения Вы не учитываете от слова совсем. Одна неделя лишь по прилёту не имеет смысла, т.к. первые симптомы уже 3-5 дней от момента подхвата, а сам момент чёрт его знает когда может наступить С моей логикой всё лады. То, что заболеть можно и в Украине, и до возвращения Вы не учитываете от слова совсем., а сам момент чёрт его знает когда может наступить



Рука-лицо. По данному вопросу логика у вас отсутствует напрочь. Даже комментировать не комильфо, умные люди и так все поняли, а не умным это не поможет.

По-вашему 3-5 дней не входят в предложенную мной неделю ожидания? Кто ж пойдет колоть вакцину, если у него появились симптомы? И кто будет колоть вакцину человеку с симптомами?

Шансы заболеть в Украине по прилету учтены в первой неделе ожидания:

1) человека считаю адекватным, который по прилету не перестал мыть руки и соблюдать прочие меры предосторожности;

2) эпидситуация в Украине за время его отсутствия не настолько ухудшилась, чтоб его шансы заболеть резко или вообще возросли;

3) акклиматизация (как шанс подхватить простуду) по прилету ему если грозит, то в первые дни и за неделю, если возникнет, то точно проявится;

4) если он все-таки подхватил в самолете (как я, например) или в аэропорту в толпе по прибытию, то тоже за неделю это проявится (у меня за три дня проявилось).

Шансы заболеть до возвращения учтены тоже в первой неделе ожидания, если симптомы не появились – значит не заболел.

П.С. Что ж вы не дали свой логично обоснованный совет, а вместо этого бросились обгаживать чужое мнение? Рука-лицо. По данному вопросу логика у вас отсутствует напрочь. Даже комментировать не комильфо, умные люди и так все поняли, а не умным это не поможет.По-вашему 3-5 дней не входят в предложенную мной неделю ожидания? Кто ж пойдет колоть вакцину, если у него появились симптомы? И кто будет колоть вакцину человеку с симптомами?Шансы заболеть в Украине по прилету учтены в первой неделе ожидания:1) человека считаю адекватным, который по прилету не перестал мыть руки и соблюдать прочие меры предосторожности;2) эпидситуация в Украине за время его отсутствия не настолько ухудшилась, чтоб его шансы заболеть резко или вообще возросли;3) акклиматизация (как шанс подхватить простуду) по прилету ему если грозит, то в первые дни и за неделю, если возникнет, то точно проявится;4) если он все-таки подхватил в самолете (как я, например) или в аэропорту в толпе по прибытию, то тоже за неделю это проявится (у меня за три дня проявилось).Шансы заболеть до возвращения учтены тоже в первой неделе ожидания, если симптомы не появились – значит не заболел.П.С. Что ж вы не дали свой логично обоснованный совет, а вместо этого бросились обгаживать чужое мнение? Востаннє редагувалось fler в П'ят 25 чер, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз. fler

Повідомлень: 1746 З нами з: 07.08.09 Подякував: 493 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире



An Associated Press analysis of available government data from May shows that “breakthrough” infections in fully vaccinated people accounted for fewer than 1,200 of more than 853,000 COVID-19 hospitalizations. That’s about 0.1%.

And only about 150 of the more than 18,000 COVID-19 deaths in May were in fully vaccinated people. That translates to about 0.8%, or five deaths per day on average.





https://apnews.com/article/coronavirus- ... 54f5d5e187 Эффективность вакцинации в Штатах по данным Associated Press:An Associated Press analysis of available government data from May shows that “breakthrough” infections in fully vaccinated people accounted for fewer than 1,200 of more than 853,000 COVID-19 hospitalizations. That’s about 0.1%.And only about 150 of the more than 18,000 COVID-19 deaths in May were in fully vaccinated people. That translates to about 0.8%, or five deaths per day on average. Binimovich Повідомлень: 4104 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:51

zzzzzz

Израиль. 227 случая.

С сожалением сообщаю, что

Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе. Агов вакцинатори budivelnik

Повідомлень: 24577 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:59 budivelnik написав: Агов вакцинатори

zzzzzz

Израиль. 227 случая.

С сожалением сообщаю, что

Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе. Агов вакцинатори

Some 55 per cent of Israel's 9.3 million population have received both doses of the Pfizer-BioNTech vaccine. Eligibility was extended to 12- to 15-year-olds last month, but take-up in that age group has been low.



In April, Israel's pandemic response coordinator, Nachman Ash, said Israel could achieve "herd immunity" when 75 per cent of its population were either vaccinated or naturally immune after having contracted COVID-19.



But on Thursday, allowing for the higher contagiousness of the Delta variant, he put that figure at "at least 80 per cent."



Currently around 65 per cent of Israel's population have been vaccinated or have recovered from COVID-19, the health ministry says.



Не достатня кількість повністю вакцинованих тому так. Є 55% а потрібно 80% Some 55 per cent of Israel's 9.3 million population have received both doses of the Pfizer-BioNTech vaccine. Eligibility was extended to 12- to 15-year-olds last month, but take-up in that age group has been low.In April, Israel's pandemic response coordinator, Nachman Ash, said Israel could achieve "herd immunity" when 75 per cent of its population were either vaccinated or naturally immune after having contracted COVID-19.But on Thursday, allowing for the higher contagiousness of the Delta variant, he put that figure at "at least 80 per cent."Currently around 65 per cent of Israel's population have been vaccinated or have recovered from COVID-19, the health ministry says.Не достатня кількість повністю вакцинованих тому так. Є 55% а потрібно 80% Ukrainian

Повідомлень: 9913 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:02 tumos написав: Вкладчик1234 написав: Я смотрю знания маркетологов названий стран закончились, и маркировка версий пошла буквами: альфа-бета-...-дельта? Я смотрю знания маркетологов названий стран закончились, и маркировка версий пошла буквами: альфа-бета-...-дельта?

Есть такая версия. ВОЗ исходя из политкорректности решила именовать греческими буквами алфавита. Ждем лямбду из Бразилии. Поскольку лямбда, то Бразилия не дискриминируется. ) Есть такая версия. ВОЗ исходя из политкорректности решила именовать греческими буквами алфавита. Ждем лямбду из Бразилии. Поскольку лямбда, то Бразилия не дискриминируется. )

Ждем Х и У из Раисии Ждем Х и У из Раисии montagvide

Повідомлень: 61 З нами з: 14.12.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:07 ЛАД написав: vitaliian написав: а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали а как же вакцинация? там же всей пфайзером чиповали

Если не ошибаюсь, рост заболеваемости в Израиле связан с ростом детской заболеваемости. А детей начали вакцинировать сравнительно недавно и поэтому вакцинированных детей пока что немного.

Во-вторых, рост пока не очень высокий, но правильно делают, что не ждут пиков, а действуют сразу. Если не ошибаюсь, рост заболеваемости в Израиле связан с ростомзаболеваемости. А детей начали вакцинировать сравнительно недавно и поэтому вакцинированных детей пока что немного.Во-вторых, рост пока не очень высокий, но правильно делают, что не ждут пиков, а действуют сразу.



Как интересно Раньше дети, наверное, не болели или болели, но их заболеваемость не росла А после вакцинации взрослых - вдруг поперла. Страшно подумать, что же будет после вакцинации детей... Резко начнут болеть собаки и кошки? Как интересноРаньше дети, наверное, не болели или болели, но их заболеваемость не рослаА после вакцинации взрослых - вдруг поперла. Страшно подумать, что же будет после вакцинации детей... Резко начнут болеть собаки и кошки? fler

Повідомлень: 1746 З нами з: 07.08.09 Подякував: 493 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:13 Ukrainian написав: budivelnik написав: Агов вакцинатори

zzzzzz

Израиль. 227 случая.

С сожалением сообщаю, что

Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе. Агов вакцинатори



Не достатня кількість повністю вакцинованих тому так. Є 55% а потрібно 80% Не достатня кількість повністю вакцинованих тому так. Є 55% а потрібно 80%



Якщо сертифікат вакцинації дійсний 180 днів, а Ізраїль почав щеплення в грудні, то може час починати наступне коло? І ще там у них казали про необхідність третьої дози Пфайзера... Якщо сертифікат вакцинації дійсний 180 днів, а Ізраїль почав щеплення в грудні, то може час починати наступне коло? І ще там у них казали про необхідність третьої дози Пфайзера... fler

Повідомлень: 1746 З нами з: 07.08.09 Подякував: 493 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3331333233333334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: osafly і 7 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 753 , 754 , 755

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7542 1824980

ЛОБ П'ят 25 чер, 2021 10:32