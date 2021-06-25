Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:51

stm написав: fler написав:

Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемость

Однако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции - если за неделю симптомы не проявились, то человек не заболел. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать. Теперь вижу, что и вашей женской логике свойственна непредсказуемостьОднако, мой совет, который вы выделили жирным, был дан на основании личного опыта (и опыта друзей, знакомых) заболеваемости по прилету из Турции -. Поэтому если он планировал делать прививку, то может спокойно ее делать.

С моей логикой всё лады. То, что заболеть можно и в Украине, и до возвращения Вы не учитываете от слова совсем. Одна неделя лишь по прилёту не имеет смысла, т.к. первые симптомы уже 3-5 дней от момента подхвата, а сам момент чёрт его знает когда может наступить С моей логикой всё лады. То, что заболеть можно и в Украине, и до возвращения Вы не учитываете от слова совсем., а сам момент чёрт его знает когда может наступить

Рука-лицо. По данному вопросу логика у вас отсутствует напрочь. Даже комментировать не комильфо, умные люди и так все поняли, а не умным это не поможет.По-вашему 3-5 дней не входят в предложенную мной неделю ожидания? Кто ж пойдет колоть вакцину, если у него появились симптомы? И кто будет колоть вакцину человеку с симптомами?Шансы заболеть в Украине по прилету учтены в первой неделе ожидания:1) человека считаю адекватным, который по прилету не перестал мыть руки и соблюдать прочие меры предосторожности;2) эпидситуация в Украине за время его отсутствия не настолько ухудшилась, чтоб его шансы заболеть резко или вообще возросли;3) акклиматизация (как шанс подхватить простуду) по прилету ему если грозит, то в первые дни и за неделю, если возникнет, то точно проявится;4) если он все-таки подхватил в самолете (как я, например) или в аэропорту в толпе по прибытию, то тоже за неделю это проявится (у меня за три дня проявилось).Шансы заболеть до возвращения учтены тоже в первой неделе ожидания, если симптомы не появились – значит не заболел.П.С. Что ж вы не дали свой логично обоснованный совет, а вместо этого бросились обгаживать чужое мнение?