Взагалі багато цікавих даних в нього
і по демографії, по політиці, та і по ковіду:
Evgeny Istrebin
24 червня о 20:42 ·
Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid.
Щотижневий ріст + 44 %
Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день.
Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день.
І це на фоні рекордної вакцинації.
1 дозу отримало 83 % дорослого населення
2 доз отримали 61 % дорослого населення
370 тисяч ін ' єкцій щодня.