Evgeny Istrebin 24 червня о 20:42 · Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid. Щотижневий ріст + 44 % Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день. Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день. І це на фоні рекордної вакцинації. 1 дозу отримало 83 % дорослого населення 2 доз отримали 61 % дорослого населення 370 тисяч ін ' єкцій щодня.
Низкий уровень госпитализации происходит благодаря высокой вакцинации среди групп риска. Основная возрастная группа которая болеет 15-19, 20-24. Полностью вакцинированы в этой группе только 12%.
Вакцинация групп риска ( 60-70-80+ ) в Украине как всегда, в глубокой жопе. Так по состоянию на сегодня, 26 июня вакцину получили : 60-69 ( 1 доза - 7,1% ) ( 2 доза - 1,7% ) 70-79 - 6,2% - 1,5% 80+ ....4,0% - 1,4% Суммарно, людей старше 60 лет вакцинировали 1 дозой - 6,3%, двумя дозами - 1,6%
Готуйтеся до наступного локдауну. Є вірогідність що пронесе -
И хотя «индиец», по последним подсчетам ВОЗ, проник уже в 80 стран мира, победу над своим «британским» соперником он одержал далеко не везде (кроме России, Великобритании и Индии, в этом списке, например, еще Канада, Финляндия, Португалия, Сингапур). Почему в остальных странах ему победить не удалось, пока неясно.