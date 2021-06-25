RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3332333333343335
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:58

  budivelnik написав:Агов вакцинатори
zzzzzz
Израиль. 227 случая.
С сожалением сообщаю, что
Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе.


Взагалі багато цікавих даних в нього https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
і по демографії, по політиці, та і по ковіду:
Evgeny Istrebin
24 червня о 20:42 ·
Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid.
Щотижневий ріст + 44 %
Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день.
Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день.
І це на фоні рекордної вакцинації.
1 дозу отримало 83 % дорослого населення
2 доз отримали 61 % дорослого населення
370 тисяч ін ' єкцій щодня.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4365
З нами з: 19.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:13

Ой+

Низкий уровень госпитализации происходит благодаря высокой вакцинации среди групп риска.
Основная возрастная группа которая болеет 15-19, 20-24.
Полностью вакцинированы в этой группе только 12%.


Вакцинация групп риска ( 60-70-80+ ) в Украине как всегда, в глубокой жопе. Так по состоянию на сегодня, 26 июня вакцину получили :
60-69 ( 1 доза - 7,1% ) ( 2 доза - 1,7% )
70-79 - 6,2% - 1,5%
80+ ....4,0% - 1,4%
Суммарно, людей старше 60 лет вакцинировали 1 дозой - 6,3%, двумя дозами - 1,6%


Готуйтеся до наступного локдауну. Є вірогідність що пронесе -
И хотя «индиец», по последним подсчетам ВОЗ, проник уже в 80 стран мира, победу над своим «британским» соперником он одержал далеко не везде (кроме России, Великобритании и Индии, в этом списке, например, еще Канада, Финляндия, Португалия, Сингапур).
Почему в остальных странах ему победить не удалось, пока неясно.


Але я б на це не розраховував
IgA
 
Повідомлень: 560
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:35

https://nplus1.ru/news/2021/06/21/covid ... -infection

Рівень реінфекцій 2% (вибірка дуже мала, тому цифра неточна) але повторна інфекція не залежить від рівня антитіл
IgA
 
Повідомлень: 560
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3332333333343335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fin, gorbatiuk_v і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7542 1825227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33054)
26.06.2021 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.