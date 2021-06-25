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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3332333333343335 Додано: Суб 26 чер, 2021 08:58 budivelnik написав: Агов вакцинатори

zzzzzz

Израиль. 227 случая.

С сожалением сообщаю, что

Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе. Агов вакцинатори



Взагалі багато цікавих даних в нього https://www.facebook.com/evgeny.istrebin

і по демографії, по політиці, та і по ковіду:

Evgeny Istrebin

24 червня о 20:42 ·

Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid.

Щотижневий ріст + 44 %

Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день.

Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день.

І це на фоні рекордної вакцинації.

1 дозу отримало 83 % дорослого населення

2 доз отримали 61 % дорослого населення

370 тисяч ін ' єкцій щодня. Взагалі багато цікавих даних в ньогоі по демографії, по політиці, та і по ковіду: Ой+

Повідомлень: 4365 З нами з: 19.04.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 10:13 Ой+



Низкий уровень госпитализации происходит благодаря высокой вакцинации среди групп риска.

Основная возрастная группа которая болеет 15-19, 20-24.

Полностью вакцинированы в этой группе только 12%.





Вакцинация групп риска ( 60-70-80+ ) в Украине как всегда, в глубокой жопе. Так по состоянию на сегодня, 26 июня вакцину получили :

60-69 ( 1 доза - 7,1% ) ( 2 доза - 1,7% )

70-79 - 6,2% - 1,5%

80+ ....4,0% - 1,4%

Суммарно, людей старше 60 лет вакцинировали 1 дозой - 6,3%, двумя дозами - 1,6%



Готуйтеся до наступного локдауну. Є вірогідність що пронесе -

И хотя «индиец», по последним подсчетам ВОЗ, проник уже в 80 стран мира, победу над своим «британским» соперником он одержал далеко не везде (кроме России, Великобритании и Индии, в этом списке, например, еще Канада, Финляндия, Португалия, Сингапур).

Почему в остальных странах ему победить не удалось, пока неясно.



Але я б на це не розраховував Готуйтеся до наступного локдауну. Є вірогідність що пронесе -Але я б на це не розраховував IgA Повідомлень: 560 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 10:35 https://nplus1.ru/news/2021/06/21/covid ... -infection



Рівень реінфекцій 2% (вибірка дуже мала, тому цифра неточна) але повторна інфекція не залежить від рівня антитіл Рівень реінфекцій 2% (вибірка дуже мала, тому цифра неточна) але повторна інфекція не залежить від рівня антитіл IgA Повідомлень: 560 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 11:02 Hotab написав: Флер, ну что же вы такая....

Логика, говорите?)))

Флер, ну что же вы такая....Логика, говорите?)))

Хотаб, чья бы (логика) корова мычала…

Hotab написав: *мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как… Да, если не у воды, то просто ад. В тени 37, но ветра нет. На солнце все 45-50.. А машина на стоянке превращается в сауну.

*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как… Да, если не у воды, то просто ад. В тени 37, но ветра нет. На солнце все 45-50.. А машина на стоянке превращается в сауну.

Это ж так логично - приехать посмотреть страну, когда там 45-градусная жара. Экскурсии, наверное, приятно удивили

Защита однодумця stm – это святое, всем понятно.

Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует, тем более по РФ. Меня волнует заболеваемость в Украине и методы лечения.

В Израиле, конечно, не испугались всплеска заболеваемости 219 чел., а просто так ввели масочный режим по всей стране… В Украине, например, за тот же день 24.06. - 876 заболевших, из них детей – 36, т.е. 4%.



П.С. Автономный регион Португалии - Мадейра в ближайшие недели сможет пускать туристов с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки, а также при наличии биометрического паспорта. Хотаб, чья бы (логика) корова мычала…Это ж так логично - приехать посмотреть страну, когда там 45-градусная жара. Экскурсии, наверное, приятно удивилиЗащита однодумця stm – это святое, всем понятно.Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует, тем более по РФ. Меня волнует заболеваемость в Украине и методы лечения.В Израиле, конечно, не испугались всплеска заболеваемости 219 чел., а просто так ввели масочный режим по всей стране… В Украине, например, за тот же день 24.06. - 876 заболевших, из них детей – 36, т.е. 4%.П.С. Автономный регион Португалии - Мадейра в ближайшие недели сможет пускать туристов с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки, а также при наличии биометрического паспорта. fler

Повідомлень: 1747 З нами з: 07.08.09 Подякував: 493 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3332333333343335 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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