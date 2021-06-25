Evgeny Istrebin 24 червня о 20:42 · Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid. Щотижневий ріст + 44 % Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день. Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день. І це на фоні рекордної вакцинації. 1 дозу отримало 83 % дорослого населення 2 доз отримали 61 % дорослого населення 370 тисяч ін ' єкцій щодня.
Низкий уровень госпитализации происходит благодаря высокой вакцинации среди групп риска. Основная возрастная группа которая болеет 15-19, 20-24. Полностью вакцинированы в этой группе только 12%.
Вакцинация групп риска ( 60-70-80+ ) в Украине как всегда, в глубокой жопе. Так по состоянию на сегодня, 26 июня вакцину получили : 60-69 ( 1 доза - 7,1% ) ( 2 доза - 1,7% ) 70-79 - 6,2% - 1,5% 80+ ....4,0% - 1,4% Суммарно, людей старше 60 лет вакцинировали 1 дозой - 6,3%, двумя дозами - 1,6%
Готуйтеся до наступного локдауну. Є вірогідність що пронесе -
И хотя «индиец», по последним подсчетам ВОЗ, проник уже в 80 стран мира, победу над своим «британским» соперником он одержал далеко не везде (кроме России, Великобритании и Индии, в этом списке, например, еще Канада, Финляндия, Португалия, Сингапур). Почему в остальных странах ему победить не удалось, пока неясно.
Hotab написав:Флер, ну что же вы такая.... Логика, говорите?)))
Хотаб, чья бы корова (логика) мычала…
Hotab написав:*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как… Да, если не у воды, то просто ад. В тени 37, но ветра нет. На солнце все 45-50.. А машина на стоянке превращается в сауну.
Это ж так логично - приехать посмотреть страну, когда там 45-градусная жара. Экскурсии, наверное, приятно удивили Защита однодумця stm – это святое, всем понятно. Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует, тем более по РФ. Меня волнует заболеваемость в Украине и методы лечения. В Израиле, конечно, не испугались всплеска заболеваемости 219 чел., а просто так ввели масочный режим по всей стране… В Украине, например, за тот же день 24.06. - 876 заболевших, из них детей – 36, т.е. 4%.
П.С. Автономный регион Португалии - Мадейра в ближайшие недели сможет пускать туристов с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки, а также при наличии биометрического паспорта.
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.
зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...
ззі. Зразу всі конспірологічні теорії зможуть знайти підтвердження...
зззі. В тій країні, шо я - вакциновано десь 50% населенння, на невакцинованих почали катити бочку = і я вирішив (хотя до бочки ще вагався) не вакцинуватись. Навіть якщо невакцинування буде означати - звільнення і депортацію в неньку
Я вже раз перехворів, думаю, що ще раз точно переживу, а там далі буде видно...
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.
зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...
Какое количество в цифрах вакцинированных в Англии и не вакцинированных? И опять логика Флер, почему же среди вакцинированных 0,26%. А не вакцинированных 0,08%. Грёбаный стыд читать зраду РФ сайтов. Они уже давно берега потеряли и даже адекватные цифры выкручивают что все кроме РФ умрут. СССР родина самых счастливых слонов...