Додано: Суб 26 чер, 2021 11:02

Hotab написав: Флер, ну что же вы такая....

Логика, говорите?)))

Флер, ну что же вы такая....Логика, говорите?)))

Hotab написав: *мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как… Да, если не у воды, то просто ад. В тени 37, но ветра нет. На солнце все 45-50.. А машина на стоянке превращается в сауну.

*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как… Да, если не у воды, то просто ад. В тени 37, но ветра нет. На солнце все 45-50.. А машина на стоянке превращается в сауну.

Хотаб, чья бы корова (логика) мычала…Это ж так логично - приехать посмотреть страну, когда там 45-градусная жара. Экскурсии, наверное, приятно удивилиЗащита однодумця stm – это святое, всем понятно.Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует, тем более по РФ. Меня волнует заболеваемость в Украине и методы лечения.В Израиле, конечно, не испугались всплеска заболеваемости 219 чел., а просто так ввели масочный режим по всей стране… В Украине, например, за тот же день 24.06. - 876 заболевших, из них детей – 36, т.е. 4%.П.С. Автономный регион Португалии - Мадейра в ближайшие недели сможет пускать туристов с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки, а также при наличии биометрического паспорта.