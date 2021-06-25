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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3333333433353336>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:58

  budivelnik написав:Агов вакцинатори
zzzzzz
Израиль. 227 случая.
С сожалением сообщаю, что
Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе.


Взагалі багато цікавих даних в нього https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
і по демографії, по політиці, та і по ковіду:
Evgeny Istrebin
24 червня о 20:42 ·
Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid.
Щотижневий ріст + 44 %
Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день.
Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день.
І це на фоні рекордної вакцинації.
1 дозу отримало 83 % дорослого населення
2 доз отримали 61 % дорослого населення
370 тисяч ін ' єкцій щодня.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:13

Ой+

Низкий уровень госпитализации происходит благодаря высокой вакцинации среди групп риска.
Основная возрастная группа которая болеет 15-19, 20-24.
Полностью вакцинированы в этой группе только 12%.


Вакцинация групп риска ( 60-70-80+ ) в Украине как всегда, в глубокой жопе. Так по состоянию на сегодня, 26 июня вакцину получили :
60-69 ( 1 доза - 7,1% ) ( 2 доза - 1,7% )
70-79 - 6,2% - 1,5%
80+ ....4,0% - 1,4%
Суммарно, людей старше 60 лет вакцинировали 1 дозой - 6,3%, двумя дозами - 1,6%


Готуйтеся до наступного локдауну. Є вірогідність що пронесе -
И хотя «индиец», по последним подсчетам ВОЗ, проник уже в 80 стран мира, победу над своим «британским» соперником он одержал далеко не везде (кроме России, Великобритании и Индии, в этом списке, например, еще Канада, Финляндия, Португалия, Сингапур).
Почему в остальных странах ему победить не удалось, пока неясно.


Але я б на це не розраховував
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:35

https://nplus1.ru/news/2021/06/21/covid ... -infection

Рівень реінфекцій 2% (вибірка дуже мала, тому цифра неточна) але повторна інфекція не залежить від рівня антитіл
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:02

  Hotab написав:Флер, ну что же вы такая....
Логика, говорите?)))

Хотаб, чья бы корова (логика) мычала…
  Hotab написав:*мечтал увидеть Албанию уж лет 5 как… Да, если не у воды, то просто ад. В тени 37, но ветра нет. На солнце все 45-50.. А машина на стоянке превращается в сауну.

Это ж так логично - приехать посмотреть страну, когда там 45-градусная жара. Экскурсии, наверное, приятно удивили :twisted:
Защита однодумця stm – это святое, всем понятно.
Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует, тем более по РФ. Меня волнует заболеваемость в Украине и методы лечения.
В Израиле, конечно, не испугались всплеска заболеваемости 219 чел., а просто так ввели масочный режим по всей стране… В Украине, например, за тот же день 24.06. - 876 заболевших, из них детей – 36, т.е. 4%.

П.С. Автономный регион Португалии - Мадейра в ближайшие недели сможет пускать туристов с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки, а также при наличии биометрического паспорта.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:17

Как тебе такое, Израиль?

В Украине снова уменьшается число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки заразились 756 человек
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:28

Бачили вже таке?

Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости.
Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%.
Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.

https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf

зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...

ззі. Зразу всі конспірологічні теорії зможуть знайти підтвердження...

зззі. В тій країні, шо я - вакциновано десь 50% населенння, на невакцинованих почали катити бочку = і я вирішив (хотя до бочки ще вагався) не вакцинуватись. Навіть якщо невакцинування буде означати - звільнення і депортацію в неньку :mrgreen:

Я вже раз перехворів, думаю, що ще раз точно переживу, а там далі буде видно...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:48

  change_pm написав:
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости.
Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%.
Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.

https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf

зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...

На якій сторінці приведенго вами файлу це вказано?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:57

  Schmit написав:
  change_pm написав:
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости.
Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%.
Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.

https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf

зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...

На якій сторінці приведенго вами файлу це вказано?

13-14
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:00

  change_pm написав:
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости.
Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%.
Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.

https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf

зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...


Какое количество в цифрах вакцинированных в Англии и не вакцинированных? И опять логика Флер, почему же среди вакцинированных 0,26%. А не вакцинированных 0,08%. Грёбаный стыд читать зраду РФ сайтов. Они уже давно берега потеряли и даже адекватные цифры выкручивают что все кроме РФ умрут. СССР родина самых счастливых слонов...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Это ж так логично - приехать посмотреть страну, когда там 45-градусная жара

Это очень логично. :D
В Албании по мнению многих людей самые красивые пляжи в Европе. И как раз для пляжного отдыха 37 градусов - отличный вариант. )))

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое, Израиль?

В Украине снова уменьшается число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки заразились 756 человек

У Флер растет все в Украине. Посоветуйтесь там и решите что-то))
Hotab
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