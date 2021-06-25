fler написав:Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует .... Меня волнует заболеваемость.....и методы лечения.
Хохохо, ржу в лицо. А кто тут у нас пел "обычный ежегодный грипп,не надо обращать внимание,и раньше болели и никто не обращал внимание". А что это вдруг количество заболевших несуществующей болезнью заинтересовало?? Ее и лечиь то не надо же.
В том то и дело, "дама с мнением", что отличие гриппа и ковида - это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.
change_pm написав:Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%. https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf
зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...
На якій сторінці приведенго вами файлу це вказано?
13-14
Бачу у таблиці 4, дійсно такі цифри виходять. Жесть. Хоча видно, вакциновані поки що заражаються значно меньше.