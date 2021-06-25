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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3333333433353336
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует .... Меня волнует заболеваемость.....и методы лечения.


Хохохо, ржу в лицо. А кто тут у нас пел "обычный ежегодный грипп,не надо обращать внимание,и раньше болели и никто не обращал внимание". А что это вдруг количество заболевших несуществующей болезнью заинтересовало?? Ее и лечиь то не надо же. :lol:


В том то и дело, "дама с мнением", что отличие гриппа и ковида - это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:14

  change_pm написав:
  Schmit написав:
  change_pm написав:Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости.
Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%.
Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.
https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf

зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...

На якій сторінці приведенго вами файлу це вказано?

13-14

Бачу у таблиці 4, дійсно такі цифри виходять. Жесть.
Хоча видно, вакциновані поки що заражаються значно меньше.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:26

  Schmit написав:Бачу у таблиці 4, дійсно такі цифри виходять. Жесть.
Хоча видно, вакциновані поки що заражаються значно меньше.

Я всі рекомендую даний файл завантажити, бо така інфа недовго буде у відкритому доступі...

Ви ж розумієте, що ці данні підривають основи кампаній по вакцінації?

Ще не вакциновано 80-90% популяції, а вже треба колоти 3-тю бустерну вакцину, яку ще не зробили :mrgreen:

А потім по колу - варіан Дельта +++, вотевер = нова бустерна вакцина...

Фармі - клас, в вашому плечу :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:34

  Hotab написав:это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.

Как вы интерпретируете рост на 49% ? В апреле 2020 ковид гулял по Украине ?
tumos
 
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