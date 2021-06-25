fler написав:Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует .... Меня волнует заболеваемость.....и методы лечения.
Хохохо, ржу в лицо. А кто тут у нас пел "обычный ежегодный грипп,не надо обращать внимание,и раньше болели и никто не обращал внимание". А что это вдруг количество заболевших несуществующей болезнью заинтересовало?? Ее и лечиь то не надо же.
В том то и дело, "дама с мнением", что отличие гриппа и ковида - это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.
change_pm написав:Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%. https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf
зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...
На якій сторінці приведенго вами файлу це вказано?
13-14
Бачу у таблиці 4, дійсно такі цифри виходять. Жесть. Хоча видно, вакциновані поки що заражаються значно меньше.
Hotab написав:это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.
Как вы интерпретируете рост на 49% ? В апреле 2020 ковид гулял по Украине ?
Что за набор вопросов? Вы как Яма читаете через страницу, и не видели, что тут приносили данные укрстата?? В апреле 2021 умерло (от всех причин) на 49% больше, чем в апреле 2020 года. В том самом апреле 2020 года, когда страна была на жёстком локдауне, "не гуляла по паркам, прыгала от страха из окон небоскребов, не получала медпомощь своевременную". И при этом Ковид в стране имел единичные случаи.(244 смерти за весь апрель 2020). В апреле 2021 из окон никто не прыгает, роста суицидов подростковых уже нет (да, Флер? ), но есть Ковид . И есть рост смертности на 49%. Неужели из-за Ковид?? Та неееееее....
Hotab написав:Что за набор вопросов? Вы как Яма читаете через страницу, и не видели, что тут приносили данные укрстата?? В апреле 2021 умерло (от всех причин) на 49% больше, чем в апреле 2020 года. В том самом апреле 2020 года, когда страна была на жёстком локдауне, "не гуляла по паркам, прыгала от страха из окон небоскребов, не получала медпомощь своевременную". И при этом Ковид в стране имел единичные случаи. В апреле 2021 из окон никто не прыгает, суицидов подростковых уже нет, но есть Ковид . И есть рост смертности на 49%. Неужели из-за Ковид?? Та неееееее....
То вы признаете статистику держстата, то утверждаете, что ей доверять нельзя (например, в отношении численности населения). Определитесь. Держстат показывает, что рост на 49% идет по позициям ковида или это ваши умозаключения ? В апреле 2021 и привитые есть, и переболевшие есть с иммунитетом, система лечения как-бы налажена, дельта еще не дошла. А они все 49% от ковида представились. Причина - жесткий локдаун как в апреле 2020 не ввели. )