fler написав:Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует .... Меня волнует заболеваемость.....и методы лечения.
Хохохо, ржу в лицо. А кто тут у нас пел "обычный ежегодный грипп,не надо обращать внимание,и раньше болели и никто не обращал внимание". А что это вдруг количество заболевших несуществующей болезнью заинтересовало?? Ее и лечиь то не надо же.
В том то и дело, "дама с мнением", что отличие гриппа и ковида - это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.
change_pm написав:Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%. https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf
зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...
На якій сторінці приведенго вами файлу це вказано?
13-14
Бачу у таблиці 4, дійсно такі цифри виходять. Жесть. Хоча видно, вакциновані поки що заражаються значно меньше.
Hotab написав:это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.
Как вы интерпретируете рост на 49% ? В апреле 2020 ковид гулял по Украине ?
Что за набор вопросов? Вы как Яма читаете через страницу, и не видели, что тут приносили данные укрстата?? В апреле 2021 умерло (от всех причин) на 49% больше, чем в апреле 2020 года. В том самом апреле 2020 года, когда страна была на жёстком локдауне, "не гуляла по паркам, прыгала от страха из окон небоскребов, не получала медпомощь своевременную". И при этом Ковид в стране имел единичные случаи.(244 смерти за весь апрель 2020). В апреле 2021 из окон никто не прыгает, роста суицидов подростковых уже нет (да, Флер? ), но есть Ковид . И есть рост смертности на 49%. Неужели из-за Ковид?? Та неееееее....
Hotab написав:Что за набор вопросов? Вы как Яма читаете через страницу, и не видели, что тут приносили данные укрстата?? В апреле 2021 умерло (от всех причин) на 49% больше, чем в апреле 2020 года. В том самом апреле 2020 года, когда страна была на жёстком локдауне, "не гуляла по паркам, прыгала от страха из окон небоскребов, не получала медпомощь своевременную". И при этом Ковид в стране имел единичные случаи. В апреле 2021 из окон никто не прыгает, суицидов подростковых уже нет, но есть Ковид . И есть рост смертности на 49%. Неужели из-за Ковид?? Та неееееее....
То вы признаете статистику держстата, то утверждаете, что ей доверять нельзя (например, в отношении численности населения). Определитесь. Держстат показывает, что рост на 49% идет по позициям ковида или это ваши умозаключения ? В апреле 2021 и привитые есть, и переболевшие есть с иммунитетом, система лечения как-бы налажена, дельта еще не дошла. А они все 49% от ковида представились. Причина - жесткий локдаун как в апреле 2020 не ввели. )
tumos написав:То вы признаете статистику держстата, то утверждаете, что ей доверять нельзя (например, в отношении численности населения
И правда странно. Что ж такое то, доверяет Хотаб держстату или нет? Вот вопрос так вопрос!! А что есть ли он доверяет тому, что держстат способен считать и действительно считает (смерти), и не доверяет тому, чего держстат уже не делал десятки лет (пересчитывать своих граждан). Та не, не может быть.
Тумос, вот честно, вы включаете дурака, или и правда беда?? Потому что проблески есть, но порой как зададите вопрос!! То помню было "так вы доверяете цифрам Будивельныка или нет?". Вы действительно так туго соображаете, что мир не чёрно-белый? Что нет абсолютного зла и добра. Нет абсолютной неправды. И тот же Будивельнык, например, разбавляет свою ересь кэпочевидными фактами. Типа и все остальное должно вызывать доверие.
tumos написав:Держстат показывает, что рост на 49% идет по позициям ковида или это ваши умозаключения ?
Я давно вам предложил рассказать, по какимже позициям рост, если не Ковид. Вы же не хотите. Значит Ковид.
tumos написав:В апреле 2021 и привитые есть
Конечно есть. Куда ж они делились. Целых 200 тысяч. Тщательнее, Тумос, тщательнее!
Hotab написав:Тумос, вот честно, вы включаете дурака, или и правда беда?? Потому что проблески есть, но порой как зададите вопрос!! То помню было "так вы доверяете цифрам Будивельныка или нет?". Вы действительно так туго соображаете, что мир не чёрно-белый? Что нет абсолютного зла и добра. Нет абсолютной неправды. И тот же Будивельнык, например, разбавляет свою ересь кэпочевидными фактами. Типа и все остальное должно вызывать доверие.
Философ однако. Тут играете, тут не играете, а тут рыбку заворачиваете.
Hotab написав:Я давно вам предложил рассказать, по какимже позициям рост, если не Ковид. Вы же не хотите. Значит Ковид.
Ковид, так ковид. Утопленники из-за ковида, тяжкие-телесные, приведшие к смерти из-за ковида. Все в 49%. )
Hotab написав: Конечно есть. Куда ж они делились. Целых 200 тысяч. Тщательнее, Тумос, тщательнее!