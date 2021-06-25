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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3333333433353336
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Ваш любимый показатель, смертность, меня совершенно не интересует .... Меня волнует заболеваемость.....и методы лечения.


Хохохо, ржу в лицо. А кто тут у нас пел "обычный ежегодный грипп,не надо обращать внимание,и раньше болели и никто не обращал внимание". А что это вдруг количество заболевших несуществующей болезнью заинтересовало?? Ее и лечиь то не надо же. :lol:


В том то и дело, "дама с мнением", что отличие гриппа и ковида - это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:14

  change_pm написав:
  Schmit написав:
  change_pm написав:Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости.
Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%.
Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.
https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf

зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...

На якій сторінці приведенго вами файлу це вказано?

13-14

Бачу у таблиці 4, дійсно такі цифри виходять. Жесть.
Хоча видно, вакциновані поки що заражаються значно меньше.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:26

  Schmit написав:Бачу у таблиці 4, дійсно такі цифри виходять. Жесть.
Хоча видно, вакциновані поки що заражаються значно меньше.

Я всі рекомендую даний файл завантажити, бо така інфа недовго буде у відкритому доступі...

Ви ж розумієте, що ці данні підривають основи кампаній по вакцінації?

Ще не вакциновано 80-90% популяції, а вже треба колоти 3-тю бустерну вакцину, яку ще не зробили :mrgreen:

А потім по колу - варіан Дельта +++, вотевер = нова бустерна вакцина...

Фармі - клас, в вашому плечу :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:34

  Hotab написав:это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.

Как вы интерпретируете рост на 49% ? В апреле 2020 ковид гулял по Украине ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 17:21

https://www.facebook.com/moscowpeople/v ... 6104/?vh=eвспомним как все начиналось и девушку с собачкой за которую я переживала а теперь наверное самое
Безопасное место
choca
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 17:28

  tumos написав:
  Hotab написав:это способность Ковид повысить смертность в Украине апреле 2021года на 49%, чем годом ранее.

Как вы интерпретируете рост на 49% ? В апреле 2020 ковид гулял по Украине ?

Что за набор вопросов? Вы как Яма читаете через страницу, и не видели, что тут приносили данные укрстата??
В апреле 2021 умерло (от всех причин) на 49% больше, чем в апреле 2020 года. В том самом апреле 2020 года, когда страна была на жёстком локдауне, "не гуляла по паркам, прыгала от страха из окон небоскребов, не получала медпомощь своевременную". И при этом Ковид в стране имел единичные случаи.(244 смерти за весь апрель 2020).
В апреле 2021 из окон никто не прыгает, роста суицидов подростковых уже нет (да, Флер? :lol: ), но есть Ковид . И есть рост смертности на 49%. Неужели из-за Ковид?? Та неееееее....
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 17:48

  Hotab написав:Что за набор вопросов? Вы как Яма читаете через страницу, и не видели, что тут приносили данные укрстата??
В апреле 2021 умерло (от всех причин) на 49% больше, чем в апреле 2020 года. В том самом апреле 2020 года, когда страна была на жёстком локдауне, "не гуляла по паркам, прыгала от страха из окон небоскребов, не получала медпомощь своевременную". И при этом Ковид в стране имел единичные случаи.
В апреле 2021 из окон никто не прыгает, суицидов подростковых уже нет, но есть Ковид . И есть рост смертности на 49%. Неужели из-за Ковид?? Та неееееее....

То вы признаете статистику держстата, то утверждаете, что ей доверять нельзя (например, в отношении численности населения). Определитесь. Держстат показывает, что рост на 49% идет по позициям ковида или это ваши умозаключения ? В апреле 2021 и привитые есть, и переболевшие есть с иммунитетом, система лечения как-бы налажена, дельта еще не дошла. А они все 49% от ковида представились. Причина - жесткий локдаун как в апреле 2020 не ввели. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:То вы признаете статистику держстата, то утверждаете, что ей доверять нельзя (например, в отношении численности населения

И правда странно. Что ж такое то, доверяет Хотаб держстату или нет? Вот вопрос так вопрос!!
А что есть ли он доверяет тому, что держстат способен считать и действительно считает (смерти), и не доверяет тому, чего держстат уже не делал десятки лет (пересчитывать своих граждан). Та не, не может быть.

Тумос, вот честно, вы включаете дурака, или и правда беда?? Потому что проблески есть, но порой как зададите вопрос!!
То помню было "так вы доверяете цифрам Будивельныка или нет?".
Вы действительно так туго соображаете, что мир не чёрно-белый? Что нет абсолютного зла и добра. Нет абсолютной неправды. И тот же Будивельнык, например, разбавляет свою ересь кэпочевидными фактами. Типа и все остальное должно вызывать доверие.
  tumos написав:Держстат показывает, что рост на 49% идет по позициям ковида или это ваши умозаключения ?


Я давно вам предложил рассказать, по какимже позициям рост, если не Ковид. Вы же не хотите. Значит Ковид. :lol:

  tumos написав:В апреле 2021 и привитые есть


Конечно есть. Куда ж они делились. Целых 200 тысяч.
Тщательнее, Тумос, тщательнее!

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/28/7288106/
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 19:20

  Hotab написав:Тумос, вот честно, вы включаете дурака, или и правда беда?? Потому что проблески есть, но порой как зададите вопрос!!
То помню было "так вы доверяете цифрам Будивельныка или нет?".
Вы действительно так туго соображаете, что мир не чёрно-белый? Что нет абсолютного зла и добра. Нет абсолютной неправды. И тот же Будивельнык, например, разбавляет свою ересь кэпочевидными фактами. Типа и все остальное должно вызывать доверие.

Философ однако. Тут играете, тут не играете, а тут рыбку заворачиваете.
  Hotab написав:Я давно вам предложил рассказать, по какимже позициям рост, если не Ковид. Вы же не хотите. Значит Ковид. :lol:

Ковид, так ковид. Утопленники из-за ковида, тяжкие-телесные, приведшие к смерти из-за ковида. Все в 49%. )

  Hotab написав:
Конечно есть. Куда ж они делились. Целых 200 тысяч.
Тщательнее, Тумос, тщательнее!

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/28/7288106/


А как с иммунитетом у переболевших ? Что система здравоохранения не тянет ?
tumos
 
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