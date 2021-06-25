Додано: Суб 26 чер, 2021 18:35

tumos написав: То вы признаете статистику держстата, то утверждаете, что ей доверять нельзя (например, в отношении численности населения То вы признаете статистику держстата, то утверждаете, что ей доверять нельзя (например, в отношении численности населения

tumos написав: Держстат показывает, что рост на 49% идет по позициям ковида или это ваши умозаключения ? Держстат показывает, что рост на 49% идет по позициям ковида или это ваши умозаключения ?

tumos написав: В апреле 2021 и привитые есть В апреле 2021 и привитые есть

И правда странно. Что ж такое то, доверяет Хотаб держстату или нет? Вот вопрос так вопрос!!А что есть ли он доверяет тому, что держстат способен считать и действительно считает (смерти), и не доверяет тому, чего держстат уже не делал десятки лет (пересчитывать своих граждан). Та не, не может быть.Тумос, вот честно, вы включаете дурака, или и правда беда?? Потому что проблески есть, но порой как зададите вопрос!!То помню было "так вы доверяете цифрам Будивельныка или нет?".Вы действительно так туго соображаете, что мир не чёрно-белый? Что нет абсолютного зла и добра. Нет абсолютной неправды. И тот же Будивельнык, например, разбавляет свою ересь кэпочевидными фактами. Типа и все остальное должно вызывать доверие.Я давно вам предложил рассказать, по какимже позициям рост, если не Ковид. Вы же не хотите. Значит Ковид.Конечно есть. Куда ж они делились. Целых 200 тысяч.Тщательнее, Тумос, тщательнее!