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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:14
change_pm написав:
Ви ж розумієте, що ці данні підривають основи кампаній по вакцінації?
В данних є один нюанс, якщо не брати померлих з 1 дозою вакцини, то 50 вакцинованих 2 дозами померлих це пенсіонери з астразенекою, а 44 померлих невакцинованих - молодь молодже 24 років.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 20:54
IgA написав: change_pm написав:
Ви ж розумієте, що ці данні підривають основи кампаній по вакцінації?
В данних є один нюанс, якщо не брати померлих з 1 дозою вакцини, то 50 вакцинованих 2 дозами померлих це пенсіонери з астразенекою, а 44 померлих невакцинованих - молодь молодже 24 років.
Де ви таке знайшли? І чому не брати померлих з 1 дозою вакцини? Вони не люди?
На стор.14 у таблиці чітко вказано: Невакцинованих 44 померлих - це 38 у віці старше 50 років, а 6 - молодше 50 років. Вакцинованих же померло 70, з яких 50 - це старше 50 з отриманими 2 дозами, 18 - старше 50 років з отриманою 1 дозою, а 2 - молодше 50 років з отриманою 1 дозою вакцини.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 20:59
Hotab написав:
Нет, просто не примитивный одноклеточный. Который с вашей логикой считает, что:
*врун врёт всегда
*ошибающийся человек ошибается всегда
*незнающий хоть что-то,не знает абсолютно ничего
и т.д.
Укрстат получает вполне конкретные цифры ежемесячные смертей из ЗАГСа. Но ничего не получает о фактическом количестве населения, выехавших (типа с целью туризма) заробитчанах. Кто на окупировпных, кто тут.
Если базовые показатели не пляшут, как произодным от них можно доверять (удельным показателям) ? Тут или все принять на веру или не брать дурное в голову с этой статистикой.
Hotab написав:
У вас есть сколь-нибудь значимые цифры роста утопленников и телесных? Сколько будете нести чушь имени Флер??
Если в апреле 2021 умерло 149% от апреля 2020 года, то ваши утопленники с суицидниками и телесными остались в 100%. А в 49% таки что-то другое. Это так сложно???
Ладно, решил посчитать откуда эти 49% взялись. Апрель к апрелю 68621 к 46233. Разница в 22398 в абсолютных значениях. Где то на 48% выходим. По кровообращению.
39314 к 31927. Разница в 7387 в абсолютных значениях Ради смеха посчитал утопленников. Можно прибавить 19. )
Если 22398 взять за 100%, то где-то треть уже не ковид. Остальных считайте сами.
Востаннє редагувалось tumos
в Суб 26 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 21:00
tumos написав: Hotab написав:
Я давно вам предложил рассказать, по какимже позициям рост, если не Ковид. Вы же не хотите. Значит Ковид.
Ковид, так ковид. Утопленники из-за ковида, тяжкие-телесные, приведшие к смерти из-за ковида. Все в 49%. )
Tumos, ему здесь уже разные люди не раз объясняли, что избыточные – это не только ковид. Бесполезно. Там логика железная… а сейчас она еще закаленная 45-градусной жарой Албании
Многие его выпады я уже просто не замечаю.
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