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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3334333533363337 Додано: Суб 26 чер, 2021 20:14 change_pm написав: Ви ж розумієте, що ці данні підривають основи кампаній по вакцінації? Ви ж розумієте, що ці данні підривають основи кампаній по вакцінації?



В данних є один нюанс, якщо не брати померлих з 1 дозою вакцини, то 50 вакцинованих 2 дозами померлих це пенсіонери з астразенекою, а 44 померлих невакцинованих - молодь молодже 24 років. В данних є один нюанс, якщо не брати померлих з 1 дозою вакцини, то 50 вакцинованих 2 дозами померлих це пенсіонери з астразенекою, а 44 померлих невакцинованих - молодь молодже 24 років. IgA Повідомлень: 561 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 20:54 IgA написав: change_pm написав: Ви ж розумієте, що ці данні підривають основи кампаній по вакцінації? Ви ж розумієте, що ці данні підривають основи кампаній по вакцінації?



В данних є один нюанс, якщо не брати померлих з 1 дозою вакцини, то 50 вакцинованих 2 дозами померлих це пенсіонери з астразенекою, а 44 померлих невакцинованих - молодь молодже 24 років. В данних є один нюанс, якщо не брати померлих з 1 дозою вакцини, то 50 вакцинованих 2 дозами померлих це пенсіонери з астразенекою, а 44 померлих невакцинованих - молодь молодже 24 років.



Де ви таке знайшли? І чому не брати померлих з 1 дозою вакцини? Вони не люди?

На стор.14 у таблиці чітко вказано: Невакцинованих 44 померлих - це 38 у віці старше 50 років, а 6 - молодше 50 років. Вакцинованих же померло 70, з яких 50 - це старше 50 з отриманими 2 дозами, 18 - старше 50 років з отриманою 1 дозою, а 2 - молодше 50 років з отриманою 1 дозою вакцини. Де ви таке знайшли? І чому не брати померлих з 1 дозою вакцини? Вони не люди?На стор.14 у таблиці чітко вказано: Невакцинованих 44 померлих - це 38 у віці старше 50 років, а 6 - молодше 50 років. Вакцинованих же померло 70, з яких 50 - це старше 50 з отриманими 2 дозами, 18 - старше 50 років з отриманою 1 дозою, а 2 - молодше 50 років з отриманою 1 дозою вакцини. fler

Повідомлень: 1749 З нами з: 07.08.09 Подякував: 494 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 20:59 Hotab написав: Нет, просто не примитивный одноклеточный. Который с вашей логикой считает, что:

*врун врёт всегда

*ошибающийся человек ошибается всегда

*незнающий хоть что-то,не знает абсолютно ничего

и т.д.

Укрстат получает вполне конкретные цифры ежемесячные смертей из ЗАГСа. Но ничего не получает о фактическом количестве населения, выехавших (типа с целью туризма) заробитчанах. Кто на окупировпных, кто тут.

Нет, просто не примитивный одноклеточный. Который с вашей логикой считает, что:*врун врёт всегда*ошибающийся человек ошибается всегда*незнающий хоть что-то,не знает абсолютно ничегои т.д.Укрстат получает вполне конкретные цифры ежемесячные смертей из ЗАГСа. Но ничего не получает о фактическом количестве населения, выехавших (типа с целью туризма) заробитчанах. Кто на окупировпных, кто тут.



Если базовые показатели не пляшут, как произодным от них можно доверять (удельным показателям) ? Тут или все принять на веру или не брать дурное в голову с этой статистикой.



Hotab написав: У вас есть сколь-нибудь значимые цифры роста утопленников и телесных? Сколько будете нести чушь имени Флер??



Если в апреле 2021 умерло 149% от апреля 2020 года, то ваши утопленники с суицидниками и телесными остались в 100%. А в 49% таки что-то другое. Это так сложно???

У вас есть сколь-нибудь значимые цифры роста утопленников и телесных? Сколько будете нести чушь имени Флер??Если в апреле 2021 умерло 149% от апреля 2020 года, то ваши утопленники с суицидниками и телесными остались в 100%. А в 49% таки что-то другое. Это так сложно???



Ладно, решил посчитать откуда эти 49% взялись. Апрель к апрелю 68621 к 46233. Разница в 22398 в абсолютных значениях. Где то на 48% выходим. По кровообращению.

39314 к 31927. Разница в 7387 в абсолютных значениях Ради смеха посчитал утопленников. Можно прибавить 19. )

Если 22398 взять за 100%, то где-то треть уже не ковид. Остальных считайте сами. Если базовые показатели не пляшут, как произодным от них можно доверять (удельным показателям) ? Тут или все принять на веру или не брать дурное в голову с этой статистикой.Ладно, решил посчитать откуда эти 49% взялись. Апрель к апрелю 68621 к 46233. Разница в 22398 в абсолютных значениях. Где то на 48% выходим. По кровообращению.39314 к 31927. Разница в 7387 в абсолютных значениях Ради смеха посчитал утопленников. Можно прибавить 19. )Если 22398 взять за 100%, то где-то треть уже не ковид. Остальных считайте сами. Востаннє редагувалось tumos в Суб 26 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 2 разів. tumos Повідомлень: 1744 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 181 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 21:00 tumos написав: Hotab написав: Я давно вам предложил рассказать, по какимже позициям рост, если не Ковид. Вы же не хотите. Значит Ковид.

Я давно вам предложил рассказать, по какимже позициям рост, если не Ковид. Вы же не хотите. Значит Ковид.

Ковид, так ковид. Утопленники из-за ковида, тяжкие-телесные, приведшие к смерти из-за ковида. Все в 49%. )

Ковид, так ковид. Утопленники из-за ковида, тяжкие-телесные, приведшие к смерти из-за ковида. Все в 49%. )



Tumos, ему здесь уже разные люди не раз объясняли, что избыточные – это не только ковид. Бесполезно. Там логика железная… а сейчас она еще закаленная 45-градусной жарой Албании Многие его выпады я уже просто не замечаю. Tumos, ему здесь уже разные люди не раз объясняли, что избыточные – это не только ковид. Бесполезно. Там логика железная… а сейчас она еще закаленная 45-градусной жарой АлбанииМногие его выпады я уже просто не замечаю. fler

Повідомлень: 1749 З нами з: 07.08.09 Подякував: 494 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3334333533363337 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7542 1825457

ЛОБ П'ят 25 чер, 2021 10:32