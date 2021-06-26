В данних є один нюанс, якщо не брати померлих з 1 дозою вакцини, то 50 вакцинованих 2 дозами померлих це пенсіонери з астразенекою, а 44 померлих невакцинованих - молодь молодже 24 років.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 20:14
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:54
Де ви таке знайшли? І чому не брати померлих з 1 дозою вакцини? Вони не люди?
На стор.14 у таблиці чітко вказано: Невакцинованих 44 померлих - це 38 у віці старше 50 років, а 6 - молодше 50 років. Вакцинованих же померло 70, з яких 50 - це старше 50 з отриманими 2 дозами, 18 - старше 50 років з отриманою 1 дозою, а 2 - молодше 50 років з отриманою 1 дозою вакцини.
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:59
Если базовые показатели не пляшут, как произодным от них можно доверять (удельным показателям) ? Тут или все принять на веру или не брать дурное в голову с этой статистикой.
Ладно, решил посчитать откуда эти 49% взялись. Апрель к апрелю 68621 к 46233. Разница в 22398 в абсолютных значениях. Где то на 48% выходим. По кровообращению.
39314 к 31927. Разница в 7387 в абсолютных значениях Ради смеха посчитал утопленников. Можно прибавить 19. )
Если 22398 взять за 100%, то где-то треть уже не ковид. Остальных считайте сами.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 26 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 26 чер, 2021 21:00
Tumos, ему здесь уже разные люди не раз объясняли, что избыточные – это не только ковид. Бесполезно. Там логика железная… а сейчас она еще закаленная 45-градусной жарой Албании Многие его выпады я уже просто не замечаю.
Додано: Суб 26 чер, 2021 21:41
не помітив розбивку по рокам, але всеодно різниця в процентах можна пояснити тим що захворілих невакцинованих більше серед молоді - 52,846 ніж серед старших людей - 976, а з 2 дозами вакцини однаково - 3,689 на 3,546. Тобто вся зрада в тому що серед невакцинованих більше молоді яка хворіє легше. Якщо порахувати тільки по старше 50 то співвідношення вже інше.
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А, ну да. А что же это за чудесная такая болезнь, которая внепланово положила в гроб вдруг 7.3 тысячи с нарушением кровообращения за месяц? Испугались , что заставят вакцинироваться, и вдруг умерли??
Нюню.
Давно посчитали. Нет никаких других причин. Кроме 19 утопленников, их принимаем.
Надо не объяснять, а рассказать, а что ещё, если не Ковид.
Почему это в апреле 2021 кровь испортилась аж у +20% людей, чем обычно? Жара может?
Чтоб замечать,надо аргументы. А их нет. Удобнее не замечать.
Додано: Нед 27 чер, 2021 00:05
Не предлагали ВОЗу ввести еще один код U07.3 под hotaba ?
Назвать его "ковид" - я так думаю, мамой клянусь. Можно по другому - зуб даю. Записать туда 7.3 тысячи. Хотя можно и колонку ввести новую в статистике для желающих расставить свои значения.
Додано: Нед 27 чер, 2021 07:55
Технічне завдання
Народ, в мене така "проблема", може хто вже знає відповідь?
Мені потрібен сайт, де я можу вибрати 3-4 країни і відслідковувати ковід ситуацію по ним одночасно - можливо навіть зробити алерти.
Хтось знає*, чи є таке в інеті?
* якщо не знаєте, то як гуглити я знаю...
Додано: Нед 27 чер, 2021 08:01
Глава МОЗ Великобританії Метт Генкок, який очолював боротьбу країни з коронавірусом, подав у відставку з поста міністра охорони здоров'я після порушення правил соціального дистанціювання, повідомляє BBC News.
Газета Sun опублікувала світлини, на яких він і його помічниця Джина Коладанджело цілувалися в офісі Міністерства охорони здоров'я, тим самим порушивши правила соціальної дистанції.
Виглядає, що людину змусили піти з посади через те, що вона не втримала свої найкращі почуття на роботі..
Цікаво, яка справжня причина адже вакцинація в країні йде лідерськими темпами, власну вакцину Астразенеку впровадили в перших рядах, наукових досліджень ведеться "немеряно".
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