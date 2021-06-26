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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:17
Вакцина станет бесполезной: у коронавируса нашли альтернативный способ заражения клеток
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:25
Подобово( з затримкою 1-7 днів) для 20 країн в ексель файлах, всі данні з першої смерті в будь-якій з 20-ти країн + смертність по віковим групам,наростаючим...Тобто при бажанні і мінімальних знаннях екселя - можна навіть отримати подобову смертність в кожній з країн в кожній віковій групі...
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:27
Осталось только указать сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом. Какие данные ВОЗ и Минздрав озвучивают ?
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
С какой целью? Во всех этих формулировках есть слово "Ковид". Если это неучтенные больные ковидом умерли - значит это Ковид виновен.
Если это умерли ранее переболевшие (учтенные) , но Ковид подкосил им здоровье и они через месяц-три-пять умерли - это снова Ковид виноват.
Нет ни одной новой причины (либо называйте эту причину) кроме Ковид, чтобы уж год как (в Мордоре) или более полугода как (в Украине) и многих других странах , показывать ежемесячные смертности +15..+50% от нормы. И если это рост не за счёт насильственных смертей,суицидов, утопленников и т.д., а болезни сердца, кровеносной, органов дыхания , то только Тумосу (и ещё немножко Флер ) не ясно, что же спровоцировало этот взрывной рост именно в период разгула пандемии. И что же заставляет падать ежемесячную общую смертность именно в те периоды, когда падает ковидная заболеваемость и ковидная смертность.
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