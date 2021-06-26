Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3335333633373338 Додано: Нед 27 чер, 2021 09:17

https://focus.ua/technologies/486488-va ... iya-kletok Вакцина станет бесполезной: у коронавируса нашли альтернативный способ заражения клеток edvardd

Повідомлень: 6540 З нами з: 20.11.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 1652 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 11:25 change_pm написав: Народ, в мене така "проблема", може хто вже знає відповідь?

Мені потрібен сайт, де я можу вибрати 3-4 країни і відслідковувати ковід ситуацію по ним одночасно - можливо навіть зробити алерти.

Хтось знає*, чи є таке в інеті?

* якщо не знаєте, то як гуглити я знаю... Народ, в мене така "проблема", може хто вже знає відповідь?Мені потрібен сайт, де я можу вибрати 3-4 країни і відслідковувати ковід ситуацію по ним одночасно - можливо навіть зробити алерти.Хтось знає*, чи є таке в інеті?* якщо не знаєте, то як гуглити я знаю... https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/

Подобово( з затримкою 1-7 днів) для 20 країн в ексель файлах, всі данні з першої смерті в будь-якій з 20-ти країн + смертність по віковим групам,наростаючим...Тобто при бажанні і мінімальних знаннях екселя - можна навіть отримати подобову смертність в кожній з країн в кожній віковій групі... Подобово( з затримкою 1-7 днів) для 20 країн в ексель файлах, всі данні з першої смерті в будь-якій з 20-ти країн + смертність по віковим групам,наростаючим...Тобто при бажанні і мінімальних знаннях екселя - можна навіть отримати подобову смертність в кожній з країн в кожній віковій групі... budivelnik

Повідомлень: 24578 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 11:27 Hotab написав: tumos написав: Не предлагали ВОЗу ввести еще один код Не предлагали ВОЗу ввести еще один код

Нет необходимости.

Это только Тумосу не дошло до сих пор, что последствия ковид ипашат на кровеносную систему. В ВОЗ об этом уже знают. Нет необходимости.Это только Тумосу не дошло до сих пор, что последствия ковид ипашат на кровеносную систему. В ВОЗ об этом уже знают.

Осталось только указать сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом. Какие данные ВОЗ и Минздрав озвучивают ? Осталось только указать сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом. Какие данные ВОЗ и Минздрав озвучивают ? tumos Повідомлень: 1746 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 11:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире tumos написав: Осталось только указать сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом

С какой целью? Во всех этих формулировках есть слово "Ковид". Если это неучтенные больные ковидом умерли - значит это Ковид виновен.

Если это умерли ранее переболевшие (учтенные) , но Ковид подкосил им здоровье и они через месяц-три-пять умерли - это снова Ковид виноват.



Нет ни одной новой причины (либо называйте эту причину) кроме Ковид, чтобы уж год как (в Мордоре) или более полугода как (в Украине) и многих других странах , показывать ежемесячные смертности +15..+50% от нормы. И если это рост не за счёт насильственных смертей,суицидов, утопленников и т.д., а болезни сердца, кровеносной, органов дыхания , то только Тумосу (и ещё немножко Флер ) не ясно, что же спровоцировало этот взрывной рост именно в период разгула пандемии. И что же заставляет падать ежемесячную общую смертность именно в те периоды, когда падает ковидная заболеваемость и ковидная смертность. С какой целью? Во всех этих формулировках есть слово "Ковид". Если это неучтенные больные ковидом умерли - значит это Ковид виновен.Если это умерли ранее переболевшие (учтенные) , но Ковид подкосил им здоровье и они через месяц-три-пять умерли - это снова Ковид виноват.Нет ни одной новой причины (либо называйте эту причину) кроме Ковид, чтобы уж год как (в Мордоре) или более полугода как (в Украине) и многих других странах , показывать ежемесячные смертности +15..+50% от нормы. И если это рост не за счёт насильственных смертей,суицидов, утопленников и т.д., а болезни сердца, кровеносной, органов дыхания , то только Тумосу (и ещё немножко Флер) не ясно, что же спровоцировало этот взрывной рост именно в период разгула пандемии. И что же заставляет падать ежемесячную общую смертность именно в те периоды, когда падает ковидная заболеваемость и ковидная смертность. Hotab

Повідомлень: 4026 З нами з: 15.02.09 Подякував: 195 раз. Подякували: 1291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3335333633373338 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 25 чер, 2021 10:32