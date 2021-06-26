Додано: Нед 27 чер, 2021 11:44

tumos написав: Осталось только указать сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом

С какой целью? Во всех этих формулировках есть слово "Ковид". Если это неучтенные больные ковидом умерли - значит это Ковид виновен.Если это умерли ранее переболевшие (учтенные) , но Ковид подкосил им здоровье и они через месяц-три-пять умерли - это снова Ковид виноват.Нет ни одной новой причины (либо называйте эту причину) кроме Ковид, чтобы уж год как (в Мордоре) или более полугода как (в Украине) и многих других странах , показывать ежемесячные смертности +15..+50% от нормы. И если это рост не за счёт насильственных смертей,суицидов, утопленников и т.д., а болезни сердца, кровеносной, органов дыхания , то только Тумосу (и ещё немножко Флер) не ясно, что же спровоцировало этот взрывной рост именно в период разгула пандемии. И что же заставляет падать ежемесячную общую смертность именно в те периоды, когда падает ковидная заболеваемость и ковидная смертность.