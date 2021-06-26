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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3336333733383339>
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:17

Вакцина станет бесполезной: у коронавируса нашли альтернативный способ заражения клеток
https://focus.ua/technologies/486488-va ... iya-kletok
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:25

  change_pm написав:Народ, в мене така "проблема", може хто вже знає відповідь?
Мені потрібен сайт, де я можу вибрати 3-4 країни і відслідковувати ковід ситуацію по ним одночасно - можливо навіть зробити алерти.
Хтось знає*, чи є таке в інеті?
* якщо не знаєте, то як гуглити я знаю...
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/
Подобово( з затримкою 1-7 днів) для 20 країн в ексель файлах, всі данні з першої смерті в будь-якій з 20-ти країн + смертність по віковим групам,наростаючим...Тобто при бажанні і мінімальних знаннях екселя - можна навіть отримати подобову смертність в кожній з країн в кожній віковій групі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:27

  Hotab написав:
  tumos написав:Не предлагали ВОЗу ввести еще один код

Нет необходимости.
Это только Тумосу не дошло до сих пор, что последствия ковид ипашат на кровеносную систему. В ВОЗ об этом уже знают.

Осталось только указать сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом. Какие данные ВОЗ и Минздрав озвучивают ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав: Осталось только указать сколько из умерших в Украине в апреле 2021 по кровеносной системе болело ковидом, сколько из них умерло после болезни ковидом, сколько из-за последствий болезни ковидом

С какой целью? Во всех этих формулировках есть слово "Ковид". Если это неучтенные больные ковидом умерли - значит это Ковид виновен.
Если это умерли ранее переболевшие (учтенные) , но Ковид подкосил им здоровье и они через месяц-три-пять умерли - это снова Ковид виноват.

Нет ни одной новой причины (либо называйте эту причину) кроме Ковид, чтобы уж год как (в Мордоре) или более полугода как (в Украине) и многих других странах , показывать ежемесячные смертности +15..+50% от нормы. И если это рост не за счёт насильственных смертей,суицидов, утопленников и т.д., а болезни сердца, кровеносной, органов дыхания , то только Тумосу (и ещё немножко Флер :D ) не ясно, что же спровоцировало этот взрывной рост именно в период разгула пандемии. И что же заставляет падать ежемесячную общую смертность именно в те периоды, когда падает ковидная заболеваемость и ковидная смертность.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:58

Hotab какой же вы гуманист и альтруист ! так переживаете за тех несчастных избыточных . Вам во власть Вам надо - "все о народе думаете"
https://youtu.be/EGZBb-b4LSk
Востаннє редагувалось yama в Нед 27 чер, 2021 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:59

  edvardd написав:Вакцина станет бесполезной: у коронавируса нашли альтернативный способ заражения клеток
https://focus.ua/technologies/486488-va ... iya-kletok


Сервус, Едварде!

Тут смачна журналістська назва, щоби хайпонути, привернути увагу. Що ми витягнули зі статті реально. Є проблема.Треба шукати вирішення. Що малося на увазі? можливо вони подали так інфо про проникнення вірусу з клітини в клітину через невеликі отвори між клітинами,без розриву самої клітини, при чому антитіла, які діють ззовні клітини а не всередині не мають змоги діяти на вірус (забув назву цього процесу). Треба шукати відповідь. Таке явище дуже часто присутнє в дельта-варіанті.

Але вакцини геть не відповідь. Не буде людство тупо чекати щоби повивмирала більшість його, а решту хто лишиться якось пристосується.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:07

  yama написав:Hotab какой же вы гуманист и альтруист ! так переживаете за тех несчастных избыточных . Вам во власть Вам надо - "все о народе думаете"
https://youtu.be/EGZBb-b4LSk

Яма, ну есть же в разы интереснее шутки. Но, и их, конечно, желательно применять метко. А не вот это вот...
Говори честно,бухаешь сегодня?? А то и на валютной ветке тоже запостил что-то такое петросянное. Или ты по жизни такой?? Признавайся, не дают тебе, тоскливому? Только за деньги??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:14

  Hotab написав:
  yama написав:Hotab какой же вы гуманист и альтруист ! так переживаете за тех несчастных избыточных . Вам во власть Вам надо - "все о народе думаете"
https://youtu.be/EGZBb-b4LSk

Яма, ну есть же в разы интереснее шутки. Но, и их, конечно, желательно применять метко. А не вот это вот...
Говори честно,бухаешь сегодня?? А то и на валютной ветке тоже запостил что-то такое петросянное. Или ты по жизни такой?? Признавайся, не дают тебе, тоскливому? Только за деньги??

https://www.youtube.com/watch?v=xi4C3wZRFbo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:21

  yama написав:
  Hotab написав:
  yama написав:Hotab какой же вы гуманист и альтруист ! так переживаете за тех несчастных избыточных . Вам во власть Вам надо - "все о народе думаете"
https://youtu.be/EGZBb-b4LSk

Яма, ну есть же в разы интереснее шутки. Но, и их, конечно, желательно применять метко. А не вот это вот...
Говори честно,бухаешь сегодня?? А то и на валютной ветке тоже запостил что-то такое петросянное. Или ты по жизни такой?? Признавайся, не дают тебе, тоскливому? Только за деньги??

https://www.youtube.com/watch?v=xi4C3wZRFbo


14-летний "свежак", потом совковые. Хм.. А ты юморной, геронтофил. У собеза со смартфоном - ты самый заводной и остроумный.

Я прям по контенту чую от тебя запах карвалола. :D
Давай ещё что-то, нагибатель кассирш в АТБ. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:32

Hotab хороший фильм рекомендую если не видели :mrgreen:
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