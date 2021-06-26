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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3336333733383339
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:32

  yama написав:Hotab хороший фильм рекомендую если не видели :mrgreen:

Та понятно, что хороший. На втором месте после "Чапаев".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:08

ТЕЛЬ-АВИВ. Около половины взрослых, инфицированных в результате вспышки Delta-варианта Covid-19 в Израиле, были полностью вакцинированы вакциной Pfizer Inc., что побудило правительство вновь ввести требование о масках в помещении и другие меры по сдерживанию высокоинтенсивного заражения.
По предварительным данным израильских чиновников здравоохранения, около 90% новых инфекций, вероятно, были вызваны вариантом Delta, по словам Рана Балисера, который возглавляет экспертную консультативную группу по Covid-19 при правительстве. По его словам, дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных.
https://www.wsj.com/articles/vaccinated ... _news_pos1

Отсюда следует, что больше 50% инфицированных Дельта-короной в Израиле - таки взрослые. Причем почти половина из этих взрослых с двумя дозами Пфайзера. То есть с вакциной или без - шансы заразиться для взрослых одинаковые :roll:

  Hotab написав:Логика, говорите?)))
Вы до сих пор не поняли,что до массовой вакцинации были ограничения, а после - они снимаются. И потому имеют всплеск заболеваемости тех, кого не вакцинировали. Но это никого не пугает, т.к. детская группа вне риска.


Хотаб, как же так, где логика? :mrgreen: Больше половины - взрослые, да еще и вакцинированные из них половина..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:32

  fler написав:Отсюда следует, что больше 50% инфицированных Дельта-короной в Израиле - таки взрослые.


Вы бы уточнили сколько в Израиле непровакцинированных взрослых, а то может так статься что выборка заболевших из массы провакцинированных с 90% защитой и небольшого количества невакцинированных взрослых и дает итоговый результат 50%.
А так да страшная эпидемия в Израиле, максимум 200 новых случаев за последние 3 дня и никто не умер, всем бы так страдать от дельты.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хотаб, как же так, где логика?

И правда,Флер, где ваша логика??

Ниже по ссылке "Но новые случаи Covid-19 выросли до более 200 в четверг с примерно 10 в день в течение большей части июня."

200 человек болеет в день.
Из них половина - это дети, которых в основном не вакцинировали.
По его словам, дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных.

Значит взрослых только 100. Из них вакцинированы не все, а полностью вакцинированы подавно не все. При этом всем на 100% даже среди вакцинированных не болеть не обещали. Обещали,что ПОЧТИ НИКТО не умрет (даже не все) и тяжёлые течения будут легкими. В чем тут мадам с мнением увидела противоречия и о чем хотела бы поговорить? Что полсотни дважды вакцинированных из миллионов людей вакцинированных продолжает заболевать? И никто не умирает. Беда...

Iga опередил. Смешные эти Флеры с Ямами. Так и норовят высосать из пальца проблему, что вакцина не помогает. А она все никак не сосется))).

И никак не угомонится. В Израиле за вторую половину июня умер аж 1 ковидник, а в Украине 5 сотен(только официально, а мы то помним,что неофициально у нас каждый месяц двое больше) . Но ей никак не дойдет. Потом обижается, почему ее считают "того"....

. То есть с вакциной или без - шансы заразиться для взрослых одинаковые :roll:



А можно поинтересоваться логикой этого уже сугубо вашего умозаключения, дама с мнением? :D

Вы тут сами себя в угол назагоняли, наверняка из-за "логики". :lol:

В Израиле 54% ВСЕГО населения имеет два укола, то есть прошли курс.
Детей до 16 до этого почти не трогали.

На этой неделе правительство расширило свою кампанию вакцинации, включив в нее всех детей в возрасте от 12 до 15

Следовательно среди взрослых часть вакцинированных находится на цифрах 80-90%.
Из 100 заболевших взрослых 50 были ширнутые , 50 нет. А теперь выключите свою "логику" и включите математику, так надёжнее, и расскажите нам ещё раз о шансах заболеть. :lol:
Hotab
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