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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3336333733383339 Додано: Нед 27 чер, 2021 18:32 yama написав: Hotab хороший фильм рекомендую если не видели хороший фильм рекомендую если не видели

Та понятно, что хороший. На втором месте после "Чапаев". Та понятно, что хороший. На втором месте после "Чапаев". Hotab

Повідомлень: 4030 З нами з: 15.02.09 Подякував: 195 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 19:08 Около половины взрослых, инфицированных в результате вспышки Delta-варианта Covid-19 в Израиле, были полностью вакцинированы вакциной Pfizer Inc. , что побудило правительство вновь ввести требование о масках в помещении и другие меры по сдерживанию высокоинтенсивного заражения.

По предварительным данным израильских чиновников здравоохранения, около 90% новых инфекций, вероятно, были вызваны вариантом Delta, по словам Рана Балисера, который возглавляет экспертную консультативную группу по Covid-19 при правительстве. По его словам, дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных.

https://www.wsj.com/articles/vaccinated ... _news_pos1



Отсюда следует, что больше 50% инфицированных Дельта-короной в Израиле - таки взрослые. Причем почти половина из этих взрослых с двумя дозами Пфайзера. То есть с вакциной или без - шансы заразиться для взрослых одинаковые



Hotab написав: Логика, говорите?)))

Вы до сих пор не поняли,что до массовой вакцинации были ограничения, а после - они снимаются. И потому имеют всплеск заболеваемости тех, кого не вакцинировали. Но это никого не пугает, т.к. детская группа вне риска.

Логика, говорите?)))Вы до сих пор не поняли,что до массовой вакцинации были ограничения, а после - они снимаются. И потому. Но это никого не пугает, т.к.вне риска.



Хотаб, как же так, где логика? Больше половины - взрослые, да еще и вакцинированные из них половина.. ТЕЛЬ-АВИВ., что побудило правительство вновь ввести требование о масках в помещении и другие меры по сдерживанию высокоинтенсивного заражения.По предварительным данным израильских чиновников здравоохранения, около 90% новых инфекций, вероятно, были вызваны вариантом Delta, по словам Рана Балисера, который возглавляет экспертную консультативную группу по Covid-19 при правительстве. По его словам,, большинство из которых не были вакцинированы,Отсюда следует, что больше 50% инфицированных Дельта-короной в Израиле - таки взрослые. Причем почти половина из этих взрослых с двумя дозами Пфайзера. То есть с вакциной или без - шансы заразиться для взрослых одинаковыеХотаб, как же так, где логика?Больше половины - взрослые, да еще и вакцинированные из них половина.. fler

Повідомлень: 1751 З нами з: 07.08.09 Подякував: 496 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 19:32 fler написав: Отсюда следует, что больше 50% инфицированных Дельта-короной в Израиле - таки взрослые. Отсюда следует, что больше 50% инфицированных Дельта-короной в Израиле - таки взрослые.



Вы бы уточнили сколько в Израиле непровакцинированных взрослых, а то может так статься что выборка заболевших из массы провакцинированных с 90% защитой и небольшого количества невакцинированных взрослых и дает итоговый результат 50%.

А так да страшная эпидемия в Израиле, максимум 200 новых случаев за последние 3 дня и никто не умер, всем бы так страдать от дельты. Вы бы уточнили сколько в Израиле непровакцинированных взрослых, а то может так статься что выборка заболевших из массы провакцинированных с 90% защитой и небольшого количества невакцинированных взрослых и дает итоговый результат 50%.А так да страшная эпидемия в Израиле, максимум 200 новых случаев за последние 3 дня и никто не умер, всем бы так страдать от дельты. IgA Повідомлень: 563 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 19:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Хотаб, как же так, где логика? Хотаб, как же так, где логика?

И правда,Флер, где ваша логика??



Ниже по ссылке "Но новые случаи Covid-19 выросли до более 200 в четверг с примерно 10 в день в течение большей части июня."



200 человек болеет в день.

Из них половина - это дети, которых в основном не вакцинировали.

По его словам, дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных.



Значит взрослых только 100. Из них вакцинированы не все, а полностью вакцинированы подавно не все. При этом всем на 100% даже среди вакцинированных не болеть не обещали. Обещали,что ПОЧТИ НИКТО не умрет (даже не все) и тяжёлые течения будут легкими. В чем тут мадам с мнением увидела противоречия и о чем хотела бы поговорить? Что полсотни дважды вакцинированных из миллионов людей вакцинированных продолжает заболевать? И никто не умирает. Беда...



Iga опередил. Смешные эти Флеры с Ямами. Так и норовят высосать из пальца проблему, что вакцина не помогает. А она все никак не сосется))).



И никак не угомонится. В Израиле за вторую половину июня умер аж 1 ковидник, а в Украине 5 сотен(только официально, а мы то помним,что неофициально у нас каждый месяц двое больше) . Но ей никак не дойдет. Потом обижается, почему ее считают "того"....







. То есть с вакциной или без - шансы заразиться для взрослых одинаковые



А можно поинтересоваться логикой этого уже сугубо вашего умозаключения, дама с мнением?



Вы тут сами себя в угол назагоняли, наверняка из-за "логики".



В Израиле 54% ВСЕГО населения имеет два укола, то есть прошли курс.

Детей до 16 до этого почти не трогали.



На этой неделе правительство расширило свою кампанию вакцинации, включив в нее всех детей в возрасте от 12 до 15



Следовательно среди взрослых часть вакцинированных находится на цифрах 80-90%.

Из 100 заболевших взрослых 50 были ширнутые , 50 нет. А теперь выключите свою "логику" и включите математику, так надёжнее, и расскажите нам ещё раз о шансах заболеть. И правда,Флер, где ваша логика??Ниже по ссылке "Но новые случаи Covid-19 выросли до более 200 в четверг с примерно 10 в день в течение большей части июня."200 человек болеет в день.Из них половина - это дети, которых в основном не вакцинировали.Значит взрослых только 100. Из них вакцинированы не все, а полностью вакцинированы подавно не все. При этом всем на 100% даже среди вакцинированных не болеть не обещали. Обещали,что ПОЧТИ НИКТО не умрет (даже не все) и тяжёлые течения будут легкими. В чем тут мадам с мнением увидела противоречия и о чем хотела бы поговорить? Что полсотни дважды вакцинированных из миллионов людей вакцинированных продолжает заболевать? И никто не умирает. Беда...Iga опередил. Смешные эти Флеры с Ямами. Так и норовят высосать из пальца проблему, что вакцина не помогает. А она все никак не сосется))).И никак не угомонится. В Израиле за вторую половину июня умер аж 1 ковидник, а в Украине 5 сотен(только официально, а мы то помним,что неофициально у нас каждый месяц двое больше) . Но ей никак не дойдет. Потом обижается, почему ее считают "того"....А можно поинтересоваться логикой этого уже сугубо вашего умозаключения, дама с мнением?Вы тут сами себя в угол назагоняли, наверняка из-за "логики".В Израиле 54% ВСЕГО населения имеет два укола, то есть прошли курс.Детей до 16 до этого почти не трогали.Следовательно среди взрослых часть вакцинированных находится на цифрах 80-90%.Из 100 заболевших взрослых 50 были ширнутые , 50 нет. А теперь выключите свою "логику" и включите математику, так надёжнее, и расскажите нам ещё раз о шансах заболеть. Hotab

Повідомлень: 4030 З нами з: 15.02.09 Подякував: 195 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3336333733383339 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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