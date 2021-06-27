Додано: Нед 27 чер, 2021 19:35

fler написав: Хотаб, как же так, где логика? Хотаб, как же так, где логика?

По его словам, дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных.







. То есть с вакциной или без - шансы заразиться для взрослых одинаковые

На этой неделе правительство расширило свою кампанию вакцинации, включив в нее всех детей в возрасте от 12 до 15



И правда,Флер, где ваша логика??Ниже по ссылке "Но новые случаи Covid-19 выросли до более 200 в четверг с примерно 10 в день в течение большей части июня."200 человек болеет в день.Из них половина - это дети, которых в основном не вакцинировали.Значит взрослых только 100. Из них вакцинированы не все, а полностью вакцинированы подавно не все. При этом всем на 100% даже среди вакцинированных не болеть не обещали. Обещали,что ПОЧТИ НИКТО не умрет (даже не все) и тяжёлые течения будут легкими. В чем тут мадам с мнением увидела противоречия и о чем хотела бы поговорить? Что полсотни дважды вакцинированных из миллионов людей вакцинированных продолжает заболевать? И никто не умирает. Беда...Iga опередил. Смешные эти Флеры с Ямами. Так и норовят высосать из пальца проблему, что вакцина не помогает. А она все никак не сосется))).И никак не угомонится. В Израиле за вторую половину июня умер аж 1 ковидник, а в Украине 5 сотен(только официально, а мы то помним,что неофициально у нас каждый месяц вдвое больше) . Но ей никак не дойдет. Потом обижается, почему ее считают "того"....А можно поинтересоваться логикой этого уже сугубо вашего умозаключения, дама с мнением?Вы тут сами себя в угол назагоняли, наверняка из-за "логики".В Израиле 54+% ВСЕГО населения имеет два укола, то есть прошли курс.Детей до 16 до этого почти не трогали. (соотношение взрослых и детей до 16 у них 70/30)Следовательно среди взрослых часть вакцинированных находится на цифрах 78%.Из 100 заболевших взрослых 50 были ширнутые , 50 нет. А теперь ВЫКЛючите свою "логику" (с ней точно беда) и ВКЛючите математику (вдруг с ней лучше) , так надёжнее, и расскажите нам ещё раз об одинаковых шансах заразиться