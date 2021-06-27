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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3337333833393340>
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:32

  yama написав:Hotab хороший фильм рекомендую если не видели :mrgreen:

Та понятно, что хороший. На втором месте после "Чапаев".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:08

ТЕЛЬ-АВИВ. Около половины взрослых, инфицированных в результате вспышки Delta-варианта Covid-19 в Израиле, были полностью вакцинированы вакциной Pfizer Inc., что побудило правительство вновь ввести требование о масках в помещении и другие меры по сдерживанию высокоинтенсивного заражения.
По предварительным данным израильских чиновников здравоохранения, около 90% новых инфекций, вероятно, были вызваны вариантом Delta, по словам Рана Балисера, который возглавляет экспертную консультативную группу по Covid-19 при правительстве. По его словам, дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных.
https://www.wsj.com/articles/vaccinated ... _news_pos1

Отсюда следует, что больше 50% инфицированных Дельта-короной в Израиле - таки взрослые. Причем почти половина из этих взрослых с двумя дозами Пфайзера. То есть с вакциной или без - шансы заразиться для взрослых одинаковые :roll:

  Hotab написав:Логика, говорите?)))
Вы до сих пор не поняли,что до массовой вакцинации были ограничения, а после - они снимаются. И потому имеют всплеск заболеваемости тех, кого не вакцинировали. Но это никого не пугает, т.к. детская группа вне риска.


Хотаб, как же так, где логика? :mrgreen: Больше половины - взрослые, да еще и вакцинированные из них половина..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:32

  fler написав:Отсюда следует, что больше 50% инфицированных Дельта-короной в Израиле - таки взрослые.


Вы бы уточнили сколько в Израиле непровакцинированных взрослых, а то может так статься что выборка заболевших из массы провакцинированных с 90% защитой и небольшого количества невакцинированных взрослых и дает итоговый результат 50%.
А так да страшная эпидемия в Израиле, максимум 200 новых случаев за последние 3 дня и никто не умер, всем бы так страдать от дельты.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хотаб, как же так, где логика?

И правда,Флер, где ваша логика??

Ниже по ссылке "Но новые случаи Covid-19 выросли до более 200 в четверг с примерно 10 в день в течение большей части июня."

200 человек болеет в день.
Из них половина - это дети, которых в основном не вакцинировали.
По его словам, дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных.

Значит взрослых только 100. Из них вакцинированы не все, а полностью вакцинированы подавно не все. При этом всем на 100% даже среди вакцинированных не болеть не обещали. Обещали,что ПОЧТИ НИКТО не умрет (даже не все) и тяжёлые течения будут легкими. В чем тут мадам с мнением увидела противоречия и о чем хотела бы поговорить? Что полсотни дважды вакцинированных из миллионов людей вакцинированных продолжает заболевать? И никто не умирает. Беда...

Iga опередил. Смешные эти Флеры с Ямами. Так и норовят высосать из пальца проблему, что вакцина не помогает. А она все никак не сосется))).

И никак не угомонится. В Израиле за вторую половину июня умер аж 1 ковидник, а в Украине 5 сотен(только официально, а мы то помним,что неофициально у нас каждый месяц вдвое больше) . Но ей никак не дойдет. Потом обижается, почему ее считают "того"....

. То есть с вакциной или без - шансы заразиться для взрослых одинаковые :roll:



А можно поинтересоваться логикой этого уже сугубо вашего умозаключения, дама с мнением? :D

Вы тут сами себя в угол назагоняли, наверняка из-за "логики". :lol:

В Израиле 54+% ВСЕГО населения имеет два укола, то есть прошли курс.

На этой неделе правительство расширило свою кампанию вакцинации, включив в нее всех детей в возрасте от 12 до 15



Детей до 16 до этого почти не трогали. (соотношение взрослых и детей до 16 у них 70/30)

Следовательно среди взрослых часть вакцинированных находится на цифрах 78%.
Из 100 заболевших взрослых 50 были ширнутые , 50 нет. А теперь ВЫКЛючите свою "логику" (с ней точно беда) и ВКЛючите математику (вдруг с ней лучше) , так надёжнее, и расскажите нам ещё раз об одинаковых шансах заразиться :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:15

http://i.piccy.info/i9/4d6955800223b63a ... 223652.jpg

не верят справкам о вакцинации и на антитела, а вот своим бесплатным псевдо тестам верят :))) тест этт формальность, позитивных девочки не видели ну почти 😇
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:20

Тут есть продолжение истории с модификацией ДНК и коронавирусом.
Яниш провел дальнейшие исследования -
https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118
и его интервью -
https://www.insidewalessport.co.uk/can- ... our-genes/

Вкратце, теперь главний подозреваемый в пособничестве встраивания коронавируса в геном - ретротранспозон LINE1, которым буквально нашпигован человеческий геном. Обычно он неактивен, но может активироваться в некоторых редких обстоятельствах (типа стресса при инфекции) и проводить обратную транскрипцию и встраивание в ДНК вирусной РНК. Соответственно при вакцинации таких условий по большей части не возникает. Плюс еще в основном нашли встроенной ДНК белка нуклеокапсида коронавируса (а не S белок из вакцин) то есть имеет место некоторая избирательность.

Sciences et Avenir: What about RNA vaccines like Pfizer and Modern? Is it possible that this RNA fits into our genome?

Rudolf Janisch: This is much less likely to happen to vaccines, as these vaccines do not represent stresses such as infection, so there will be no activation of LINE1 and very unlikely integration without it.

I am Afjali: For vaccines, it is clear that there is no possibility that the RNA present in them may integrate into the human genome.


Ну так как, идем вакцинироваться или ну и черт с этой ДНК, главное что модификация проходит природным путем?
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:53

У Британії почали тестувати нову вакцину AstraZeneca
«Наша песня хороша, начинай сначала».
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:59

  change_pm написав:
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости.
Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%.
Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.

https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf

зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...

ззі. Зразу всі конспірологічні теорії зможуть знайти підтвердження...

зззі. В тій країні, шо я - вакциновано десь 50% населенння, на невакцинованих почали катити бочку = і я вирішив (хотя до бочки ще вагався) не вакцинуватись. Навіть якщо невакцинування буде означати - звільнення і депортацію в неньку :mrgreen:

Я вже раз перехворів, думаю, що ще раз точно переживу, а там далі буде видно...

Хмммм.... 0,08% из 100 млн невакцинированных (которые 100% заболеют)... или 0,024 из 5-20 млн (5-20% вакицинированных, которые таки заболеют и попадут в тяжкие - и это увеличенное число под дельту, чтобы наверняка)...
Для меня ясно в каком случае кол-во человек умрет больше. А вы и дальше невакцинируйтесь. :lol: Лишь бы молчали.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 23:45

  edvardd написав:Вакцина станет бесполезной: у коронавируса нашли альтернативный способ заражения клеток
https://focus.ua/technologies/486488-va ... iya-kletok

В статье есть ссылка на источник - https://www.technology.org/2021/06/25/virus-that-causes-covid-19-can-find-alternate-route-to-infect-cells/.
Там всё далеко не так однозначно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 чер, 2021 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 00:07

change_pm, Schmit, не могли бы вы подробнее расписать, как вы получили цифры по смертности среди вакцинированных и невакцинированных из https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf ?
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