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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3337333833393340
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 00:15

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Агов вакцинатори
zzzzzz
Израиль. 227 случая.
С сожалением сообщаю, что
Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе.


Взагалі багато цікавих даних в нього https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
і по демографії, по політиці, та і по ковіду:
Evgeny Istrebin
24 червня о 20:42 ·
Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid.
Щотижневий ріст + 44 %
Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день.
Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день.
І це на фоні рекордної вакцинації.
1 дозу отримало 83 % дорослого населення
2 доз отримали 61 % дорослого населення
370 тисяч ін ' єкцій щодня.

Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?
Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?
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