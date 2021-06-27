Evgeny Istrebin 24 червня о 20:42 · Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid. Щотижневий ріст + 44 % Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день. Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день. І це на фоні рекордної вакцинації. 1 дозу отримало 83 % дорослого населення 2 доз отримали 61 % дорослого населення 370 тисяч ін ' єкцій щодня.
Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык? Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?
На стр. 13-14 есть таблица 4. "Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping)including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021"
Берем цифры из строк "Delta cases" и "Deaths within 28 days of positive specimen date".