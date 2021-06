Додано: Пон 28 чер, 2021 08:03

ЛАД написав: change_pm, Schmit, не могли бы вы подробнее расписать, как вы получили цифры по смертности среди вакцинированных и невакцинированных из https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf ? , не могли бы вы подробнее расписать, как вы получили цифры по смертности среди вакцинированных и невакцинированных из

На стр. 13-14 есть таблица 4. "Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping)including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021"Берем цифры из строк "Delta cases" и "Deaths within 28 days of positive specimen date".