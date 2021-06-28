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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3337333833393340
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 00:15

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Агов вакцинатори
zzzzzz
Израиль. 227 случая.
С сожалением сообщаю, что
Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе.


Взагалі багато цікавих даних в нього https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
і по демографії, по політиці, та і по ковіду:
Evgeny Istrebin
24 червня о 20:42 ·
Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid.
Щотижневий ріст + 44 %
Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день.
Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день.
І це на фоні рекордної вакцинації.
1 дозу отримало 83 % дорослого населення
2 доз отримали 61 % дорослого населення
370 тисяч ін ' єкцій щодня.

Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?
Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:03

  ЛАД написав:change_pm, Schmit, не могли бы вы подробнее расписать, как вы получили цифры по смертности среди вакцинированных и невакцинированных из https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf ?

На стр. 13-14 есть таблица 4. "Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping)including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021"

Берем цифры из строк "Delta cases" и "Deaths within 28 days of positive specimen date".
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?
Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?


Я не перекладав - це очевидно десь в настройках фейсбуку автоматом відбувається. Причому тепер бачу, що не всі пости. Ряд коротких постів бачу російською.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:42

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом

В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18

  Вкладчик1234 написав:
Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом

В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.

По оф.цифрам. первая доза Астразенеки защищает на 33% от заражения ;) Вон помер в РФ какой-то шишка после 2 доз Спутника и ничего, никто не устрашает нас этим. А тут заразился, через 10 дней будет не заразным и караул )))
Ну, Вкладчик, напрягитесь и хоть раз новость из РФ о Спутнике, Вы ж типа вне политики, а только про Пфайзер до про Астразейнеку и пыль в Африке. Давайте полную картину, Максим, которая певица, в критическом состоянии не от ковида, а от пыли этсетера, этсетера... Страна.юа не пишет? А жаль... ))))
stm
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