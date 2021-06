Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3337333833393340 Додано: Пон 28 чер, 2021 00:15 Ой+ написав: budivelnik написав: Агов вакцинатори

zzzzzz

Израиль. 227 случая.

С сожалением сообщаю, что

Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе. Агов вакцинатори



Взагалі багато цікавих даних в нього https://www.facebook.com/evgeny.istrebin

і по демографії, по політиці, та і по ковіду:

Evgeny Istrebin

24 червня о 20:42 ·

Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid.

Щотижневий ріст + 44 %

Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день.

Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день.

І це на фоні рекордної вакцинації.

1 дозу отримало 83 % дорослого населення

2 доз отримали 61 % дорослого населення

370 тисяч ін ' єкцій щодня. Взагалі багато цікавих даних в ньогоі по демографії, по політиці, та і по ковіду:

Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?

Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно? Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно? ЛАД 2 Повідомлень: 18985 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4775 раз. Подякували: 4426 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 08:03 ЛАД написав: change_pm, Schmit, не могли бы вы подробнее расписать, как вы получили цифры по смертности среди вакцинированных и невакцинированных из https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf ? , не могли бы вы подробнее расписать, как вы получили цифры по смертности среди вакцинированных и невакцинированных из

На стр. 13-14 есть таблица 4. "Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping)including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021"



Берем цифры из строк "Delta cases" и "Deaths within 28 days of positive specimen date". На стр. 13-14 есть таблица 4. "Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping)including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021"Берем цифры из строк "Delta cases" и "Deaths within 28 days of positive specimen date". Schmit

Повідомлень: 2239 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 16:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?

Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно? Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?



Я не перекладав - це очевидно десь в настройках фейсбуку автоматом відбувається. Причому тепер бачу, що не всі пости. Ряд коротких постів бачу російською. Я не перекладав - це очевидно десь в настройках фейсбуку автоматом відбувається. Причому тепер бачу, що не всі пости. Ряд коротких постів бачу російською. Ой+

Повідомлень: 4366 З нами з: 19.04.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 16:42 Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом



В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14812 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8045 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18 Вкладчик1234 написав: Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом



В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.

По оф.цифрам. первая доза Астразенеки защищает на 33% от заражения Вон помер в РФ какой-то шишка после 2 доз Спутника и ничего, никто не устрашает нас этим. А тут заразился, через 10 дней будет не заразным и караул )))

Ну, Вкладчик, напрягитесь и хоть раз новость из РФ о Спутнике, Вы ж типа вне политики, а только про Пфайзер до про Астразейнеку и пыль в Африке. Давайте полную картину, Максим, которая певица, в критическом состоянии не от ковида, а от пыли этсетера, этсетера... Страна.юа не пишет? А жаль... )))) По оф.цифрам. первая доза Астразенеки защищает на 33% от зараженияВон помер в РФ какой-то шишка после 2 доз Спутника и ничего, никто не устрашает нас этим. А тут заразился, через 10 дней будет не заразным и караул )))Ну, Вкладчик, напрягитесь и хоть раз новость из РФ о Спутнике, Вы ж типа вне политики, а только про Пфайзер до про Астразейнеку и пыль в Африке. Давайте полную картину, Максим, которая певица, в критическом состоянии не от ковида, а от пыли этсетера, этсетера... Страна.юа не пишет? А жаль... )))) stm

Повідомлень: 2829 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3337333833393340 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 753 , 754 , 755

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7542 1827232

ЛОБ П'ят 25 чер, 2021 10:32