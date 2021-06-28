Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.
зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...
ззі. Зразу всі конспірологічні теорії зможуть знайти підтвердження...
зззі. В тій країні, шо я - вакциновано десь 50% населенння, на невакцинованих почали катити бочку = і я вирішив (хотя до бочки ще вагався) не вакцинуватись. Навіть якщо невакцинування буде означати - звільнення і депортацію в неньку
Я вже раз перехворів, думаю, що ще раз точно переживу, а там далі буде видно...
Хмммм.... 0,08% из 100 млн невакцинированных (которые 100% заболеют)... или 0,024 из 5-20 млн (5-20% вакицинированных, которые таки заболеют и попадут в тяжкие - и это увеличенное число под дельту, чтобы наверняка)... Для меня ясно в каком случае кол-во человек умрет больше. А вы и дальше невакцинируйтесь. Лишь бы молчали.
Evgeny Istrebin 24 червня о 20:42 · Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid. Щотижневий ріст + 44 % Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день. Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день. І це на фоні рекордної вакцинації. 1 дозу отримало 83 % дорослого населення 2 доз отримали 61 % дорослого населення 370 тисяч ін ' єкцій щодня.
Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык? Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?
На стр. 13-14 есть таблица 4. "Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping)including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021"
Берем цифры из строк "Delta cases" и "Deaths within 28 days of positive specimen date".
ЛАД написав:Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык? Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?
Я не перекладав - це очевидно десь в настройках фейсбуку автоматом відбувається. Причому тепер бачу, що не всі пости. Ряд коротких постів бачу російською.
В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.
По оф.цифрам. первая доза Астразенеки защищает на 33% от заражения Вон помер в РФ какой-то шишка после 2 доз Спутника и ничего, никто не устрашает нас этим. А тут заразился, через 10 дней будет не заразным и караул ))) Ну, Вкладчик, напрягитесь и хоть раз новость из РФ о Спутнике, Вы ж типа вне политики, а только про Пфайзер до про Астразейнеку и пыль в Африке. Давайте полную картину, Максим, которая певица, в критическом состоянии не от ковида, а от пыли этсетера, этсетера... Страна.юа не пишет? А жаль... ))))
ПС: для change_pm процентики недельные нашла. Канфетка ))) Невакцинированные в РФ болеют меньше, но умирают больше ))) Прирост бритов недельный +57%, смертность - 124. Непривитая РФ прирост +24%; смертность - 3921. Точно бриты вымрут... У них же 0,28% привитых, а 0,08% непривитых того от пылевой бури... ))))) https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table
fler написав:Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.
Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает
Выплаты производятся только в случае смерти медработника. Так что это "интересно" только его родственникам