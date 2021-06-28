Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18

Вкладчик1234 написав: Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом



В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.

По оф.цифрам. первая доза Астразенеки защищает на 33% от зараженияВон помер в РФ какой-то шишка после 2 доз Спутника и ничего, никто не устрашает нас этим. А тут заразился, через 10 дней будет не заразным и караул )))Ну, Вкладчик, напрягитесь и хоть раз новость из РФ о Спутнике, Вы ж типа вне политики, а только про Пфайзер до про Астразейнеку и пыль в Африке. Давайте полную картину, Максим, которая певица, в критическом состоянии не от ковида, а от пыли этсетера, этсетера... Страна.юа не пишет? А жаль... ))))ПС: для change_pm процентики недельные нашла. Канфетка )))Невакцинированные в РФ болеют меньше, но умирают больше )))Прирост бритов недельный +57%, смертность - 124. Непривитая РФ прирост +24%; смертность - 3921.Точно бриты вымрут... У них же 0,28% привитых, а 0,08% непривитых того от пылевой бури... )))))