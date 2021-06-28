RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3337333833393340>
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:53

У Британії почали тестувати нову вакцину AstraZeneca
«Наша песня хороша, начинай сначала».
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 08.09.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:59

  change_pm написав:
Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости.
Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%.
Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.

https://assets.publishing.service.gov.u ... ing_17.pdf

зі. Я колись писав, що буде "прикольно" = чорний лебідь, коли вакциновані будуть швидше відходити в інший світ, ніж не вакциновані...

ззі. Зразу всі конспірологічні теорії зможуть знайти підтвердження...

зззі. В тій країні, шо я - вакциновано десь 50% населенння, на невакцинованих почали катити бочку = і я вирішив (хотя до бочки ще вагався) не вакцинуватись. Навіть якщо невакцинування буде означати - звільнення і депортацію в неньку :mrgreen:

Я вже раз перехворів, думаю, що ще раз точно переживу, а там далі буде видно...

Хмммм.... 0,08% из 100 млн невакцинированных (которые 100% заболеют)... или 0,024 из 5-20 млн (5-20% вакицинированных, которые таки заболеют и попадут в тяжкие - и это увеличенное число под дельту, чтобы наверняка)...
Для меня ясно в каком случае кол-во человек умрет больше. А вы и дальше невакцинируйтесь. :lol: Лишь бы молчали.
Slx
 
Повідомлень: 855
З нами з: 23.07.18
Подякував: 282 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 23:45

  edvardd написав:Вакцина станет бесполезной: у коронавируса нашли альтернативный способ заражения клеток
https://focus.ua/technologies/486488-va ... iya-kletok

В статье есть ссылка на источник - https://www.technology.org/2021/06/25/virus-that-causes-covid-19-can-find-alternate-route-to-infect-cells/.
Там всё далеко не так однозначно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 чер, 2021 00:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4775 раз.
Подякували: 4426 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 00:07

change_pm, Schmit, не могли бы вы подробнее расписать, как вы получили цифры по смертности среди вакцинированных и невакцинированных из https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf ?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4775 раз.
Подякували: 4426 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 00:15

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Агов вакцинатори
zzzzzz
Израиль. 227 случая.
С сожалением сообщаю, что
Минздрав Израиля сегодня с 12.00 опять ввел обязательное ношение масок в помещениях, а также во время массовых мероприятий на открытом воздухе.


Взагалі багато цікавих даних в нього https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
і по демографії, по політиці, та і по ковіду:
Evgeny Istrebin
24 червня о 20:42 ·
Сьогодні у Великобританії зафіксували 16703 випадків Covid.
Щотижневий ріст + 44 %
Мінімалка була у травні, близько 2 тисяч на день.
Щоденні госпіталізації збільшилися не так за тиждень, на 17 %. За добу 204 госпіталізацій. У травні було близько 100 на день.
І це на фоні рекордної вакцинації.
1 дозу отримало 83 % дорослого населення
2 доз отримали 61 % дорослого населення
370 тисяч ін ' єкцій щодня.

Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?
Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4775 раз.
Подякували: 4426 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:03

  ЛАД написав:change_pm, Schmit, не могли бы вы подробнее расписать, как вы получили цифры по смертности среди вакцинированных и невакцинированных из https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf ?

На стр. 13-14 есть таблица 4. "Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping)including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021"

Берем цифры из строк "Delta cases" и "Deaths within 28 days of positive specimen date".
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 08.09.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Простите, Вы не подскажете, для чего Вы перевели пост Евгения Истребина на украинский язык?
Оригинал, вроде, на русском. Или у меня не такой facebook? Или Вы считаете, что на русском непонятно?


Я не перекладав - це очевидно десь в настройках фейсбуку автоматом відбувається. Причому тепер бачу, що не всі пости. Ряд коротких постів бачу російською.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 19.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:42

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом

В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14811
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8045 раз.
Подякували: 3897 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18

  Вкладчик1234 написав:
Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом

В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.

По оф.цифрам. первая доза Астразенеки защищает на 33% от заражения ;) Вон помер в РФ какой-то шишка после 2 доз Спутника и ничего, никто не устрашает нас этим. А тут заразился, через 10 дней будет не заразным и караул )))
Ну, Вкладчик, напрягитесь и хоть раз новость из РФ о Спутнике, Вы ж типа вне политики, а только про Пфайзер до про Астразейнеку и пыль в Африке. Давайте полную картину, Максим, которая певица, в критическом состоянии не от ковида, а от пыли этсетера, этсетера... Страна.юа не пишет? А жаль... ))))

ПС: для change_pm процентики недельные нашла. Канфетка )))
Невакцинированные в РФ болеют меньше, но умирают больше )))
Прирост бритов недельный +57%, смертность - 124. Непривитая РФ прирост +24%; смертность - 3921.
Точно бриты вымрут... У них же 0,28% привитых, а 0,08% непривитых того от пылевой бури... )))))
https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2829
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:29

  fler написав:Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.

Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает :roll:


Выплаты производятся только в случае смерти медработника.
Так что это "интересно" только его родственникам :(
justit
 
Повідомлень: 5252
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3337333833393340>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001, Модератор і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7544 1828580
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 00:54
kluychkooleg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9905)
29.06.2021 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.