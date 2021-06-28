Hotab написав:В Албании по мнению многих людей самые красивые пляжи в Европе. И как раз для пляжного отдыха 37 градусов - отличный вариант. )))
Не, ИМХО слишком жарко, разве что там воздух сухой. Впрочем разные люди по разному на жару реагируют. Так что все относительно.
p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят. Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)
Hotab написав:В Албании по мнению многих людей самые красивые пляжи в Европе. И как раз для пляжного отдыха 37 градусов - отличный вариант. )))
Не, ИМХО слишком жарко, разве что там воздух сухой. Впрочем разные люди по разному на жару реагируют. Так что все относительно.
p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят. Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)
Нуууу. На пляже под зонтом и с морем любая жара не проблема. И таки да, если я в форме (нередко даже рукава не подкатаны) и берцах (а до вора Петра они были одни на лето и зиму) нормально себя чувствовал в любую жару, то....
justit написав: p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят. Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)
В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках . Просто в 70х стиль одежды радикально изменился. Революция 68го, хиппи и т.д. Яппи посопротивлялись, но все же перешли на футболки, джинсы и кроссовки.